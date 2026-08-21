TVD Velbert beim Wuppertaler SV, GW Wuppertal greift ins Geschehen ein

Für den TuS Grün-Weiß Wuppertal geht die Saison in der Kreisliga A Wuppertal/Niederberg erst am 2. Spieltag so richtig los: Dann steht das erste Pflichtspiel bei der Reserve des TSV Ronsdorf an. Nach einer 2:6-Auftaktpleite heißt es für den TVD Velbert gegen die Zweitvertretung des Wuppertaler SV, schnell für Wiedergutmachung zu sorgen. Der FC Mettmann 08 empfängt unterdessen die SSVg Heiligenhaus – die darf sich aktuell zwar als Tabellenführer bezeichnen, was zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings noch wenig Aussagekraft hat.
Der 2. Spieltag im Überblick:
3. Spieltag
So., 30.08.26 13:30 Uhr Wuppert. SV II - Beyenburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr SV Velbert - Ronsdorf II
So., 30.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - SC Velbert II
So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Wuppertal - Cronenberg II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria - BW Langenber
So., 30.08.26 15:00 Uhr Heiligenhaus - TSV Dornap
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Jägerhaus - FC Mettmann
So., 30.08.26 15:15 Uhr SF Siepen - Hellas Wup.
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Gruiten - TFC Wuppert.
4. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Velbert II - GW Wuppertal
So., 06.09.26 13:30 Uhr SV Velbert - Cronenberg II
So., 06.09.26 14:00 Uhr Hellas Wup. - TSV Gruiten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Mettmann - SC Viktoria
So., 06.09.26 15:00 Uhr Beyenburg - SF Siepen
So., 06.09.26 15:15 Uhr Ronsdorf II - TVD Velbert
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Dornap - SV Jägerhaus
So., 06.09.26 15:30 Uhr BW Langenber - SF Dönberg
So., 06.09.26 16:30 Uhr TFC Wuppert. - Heiligenhaus