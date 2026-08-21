 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

TVD Velbert beim Wuppertaler SV, GW Wuppertal greift ins Geschehen ein

Der 2. Spieltag der Kreisliga A Wuppertal/Niederberg steht an. Nach einem spielfreien Auftakt greift SV Grün-Weiß Wuppertal nun erstmals ins Geschehen ein. TVD Velbert ist gegen die WSV-Reserve auf Wiedergutmachungs-Kurs.

von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
GW Wuppertal greift ins Geschehen ein.
GW Wuppertal greift ins Geschehen ein. – Foto: wilhelm gundlach

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Kreisliga A WUP/NIE
TVD Velbert
SC Viktoria
Cronenberg II
SC Velbert II

Für den TuS Grün-Weiß Wuppertal geht die Saison in der Kreisliga A Wuppertal/Niederberg erst am 2. Spieltag so richtig los: Dann steht das erste Pflichtspiel bei der Reserve des TSV Ronsdorf an. Nach einer 2:6-Auftaktpleite heißt es für den TVD Velbert gegen die Zweitvertretung des Wuppertaler SV, schnell für Wiedergutmachung zu sorgen. Der FC Mettmann 08 empfängt unterdessen die SSVg Heiligenhaus – die darf sich aktuell zwar als Tabellenführer bezeichnen, was zu diesem frühen Zeitpunkt allerdings noch wenig Aussagekraft hat.

Der 2. Spieltag im Überblick:

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga Wuppertal-Niederberg

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Die Partien des 2. Spieltags:

So., 23.08.2026, 16:30 Uhr
TFC Wuppertal 95/10
TFC Wuppertal 95/10TFC Wuppert.
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
16:30

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Einigkeit Dornap
TSV Einigkeit DornapTSV Dornap
TSV Gruiten
TSV GruitenTSV Gruiten
15:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Mettmann 08
FC Mettmann 08FC Mettmann
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus
15:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
15:30

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert II
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
13:00

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dönberg
Sportfreunde DönbergSF Dönberg
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg II
14:00

So., 23.08.2026, 12:15 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf II
TuS Grün-Weiß Wuppertal
TuS Grün-Weiß WuppertalGW Wuppertal
12:15

So., 23.08.2026, 14:15 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV II
14:15

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
Hellas Wuppertal
Hellas WuppertalHellas Wup.
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
14:00

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Das sind die nächsten Spieltage:


3. Spieltag
So., 30.08.26 13:30 Uhr Wuppert. SV II - Beyenburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr SV Velbert - Ronsdorf II
So., 30.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - SC Velbert II
So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Wuppertal - Cronenberg II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria - BW Langenber
So., 30.08.26 15:00 Uhr Heiligenhaus - TSV Dornap
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Jägerhaus - FC Mettmann
So., 30.08.26 15:15 Uhr SF Siepen - Hellas Wup.
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Gruiten - TFC Wuppert.

4. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr SC Velbert II - GW Wuppertal
So., 06.09.26 13:30 Uhr SV Velbert - Cronenberg II
So., 06.09.26 14:00 Uhr Hellas Wup. - TSV Gruiten
So., 06.09.26 15:00 Uhr FC Mettmann - SC Viktoria
So., 06.09.26 15:00 Uhr Beyenburg - SF Siepen
So., 06.09.26 15:15 Uhr Ronsdorf II - TVD Velbert
So., 06.09.26 15:30 Uhr TSV Dornap - SV Jägerhaus
So., 06.09.26 15:30 Uhr BW Langenber - SF Dönberg
So., 06.09.26 16:30 Uhr TFC Wuppert. - Heiligenhaus

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg