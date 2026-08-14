TVA fordert Landau zum Topspiel - Neufraunhofen gastiert in Straubing

Nach dem 8:2-Kantersieg über Neustadt kann der SC Falkenberg gegen Ergolding befreit aufspielen. – Foto: Werner Kroiß

Mit zwei Freitagspartien wird heute Abend der sechste Spieltag der Bezirksliga West eröffnet. Der top gestartete Aufsteiger DJK-SV Adlkofen könnte dabei mit einem Sieg beim TSV Langquaid punktemäßig zum Gegner aufschließen. Auf Wiedergutmachung ist dagegen der ATSV Kelheim aus, der nach der 1:6-Pleite in Adlkofen den FC-DJK Simbach erwartet. Am Samstag will sich auch der TSV Neustadt/Donau im Heimspiel gegen den FC Teisbach für die derbe 2:8-Klatsche in Falkenberg rehabilitieren. Das Topspiel des Wochenendes steigt in Landau, wo der heimische FSV gegen den TV Aiglsbach Platz eins verteidigen will.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Nach dem hart umkämpften, aber zu 100 Prozent verdienten Auswärtssieg in Oberschneiding wartet der nächste Aufsteiger auf uns und wird uns maximal fordern. Wir wollen zuhause natürlich gewinnen, aber 'wollen' allein wird nicht reichen, sondern es wird eine weitere Energieleistung unserer Mannschaft erforderlich sein."

Personal: Die Gesichtsverletzung von Leon Schlegel hat sich nicht als Nasenbeinbruch herauskristallisiert, weshalb er wohl schon wieder einsatzfähig ist. Luka Vukovic und Maxi Stummer stoßen neu zum Kader hinzu. Fehlen werden dagegen weiterhin Torhüter Michael Pinzinger, Thomas Blabl, Liridon Haljimi, Jonas Brunner, Markus Weiherer und Oliver Janek.

Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Der Sieg gegen Kelheim tut uns natürlich sehr gut und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, den wir gerne weitergehen. Mit dem Bezirksliga-Dino aus Langquaid reißt es aber auch nicht an Topteams ab. Wir fühlen uns in der Außenseiterrolle pudelwohl und haben am Freitag natürlich Lust, erneut für eine Überraschung zu sorgen. Dass dies sauschwer wird ist uns klar, aber tiefstapeln war noch nie meine Stärke."

Personal: Florian Weichslgartner, Uli Kleeberger und Ben Kästel sind im Urlaub.





Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Gegen die körperlich robuste Mannschaft aus Simbach haben wir uns traditionell schon schwer getan. Gerade die Offensive um Lieb hat uns oftmals Kopfschmerzen bereitet. Da unser Kader in dieser Woche nochmal geschrumpft ist, werden einige U19-Spieler im Aufgebot stehen und erstmals Bezirksliga-Luft schnuppern dürfen. Wir haben aber volles Vertrauen in unseren Nachwuchs und streben trotzdem einen Punktgewinn an." Personal: Kapitän Max Rabl, der in Adlkofen früh die gelb-rote Karte gesehen hat, muss verletzt passen. Dazu befindet sich Johannes Kürzl im Urlaub.

Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Gegen Ergolding können wir uns nichts vorwerfen. Wir haben wieder leidenschaftlich gekämpft und uns auch von weiteren Rückschlagen im Spiel nicht unterkriegen lassen. Das stimmt uns positiv für die nächsten schweren Aufgaben. Am Freitag in Kelheim geht's darum, genau das wieder auf den Platz zu bekommen, um dem Favoriten ein Bein stellen zu können." Personal: Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich nun auch noch Christoph Ettengruber, der sich gegen Ergolding am Knie verletzt hat und bis auf Weiteres fehlen wird. Zudem ist Fabian Maier privat verhindert.



Mit drei Siegen im Rücken reist der TV Aiglsbach zum Topspiel zu Spitzenreiter Landau. – Foto: Erhard Zettl









Max Putz (Spielertrainer FSV Landau): "Wir treffen auf einen Gegner, der eine sehr hohe individuelle Qualität vorzuweisen hat. Besonders gilt es natürlich Ausnahmestürmer Manfred Gröber in Schach zu halten, was uns sicher maximal fordern wird. Nichtsdestotrotz wollen wir wieder unsere Leistung auf den Platz bringen. Gegenüber dem Walkertshofen-Spiel müssen wir aber wieder eine Schippe drauflegen, damit wir einen oder sogar alle drei Punkte in Landau behalten können." Personal: Torhüter Felix Bielmeier fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus, für ihn rückt Coach Max Putz zwischen die Pfosten. Spielertrainer Samuel Pex ist aus dem Urlaub zurückgekehrt. Ansonsten gibt es keine Veränderungen im Kader.

Andreas Schmidt (Co-Trainer TV Aiglsbach): "Nach der fulminanten Aufholjagd gegen Straubing wartet jetzt mit dem FSV Landau der aktuelle Tabellenführer auf uns. Wir freuen uns riesig auf das Spiel und erwarten einen sehr starken Gegner. Denn auch wenn die Saison noch jung ist, steht man nach fünf Spieltagen keineswegs unverdient an der Tabellenspitze. Wir werden uns bestmöglich auf die Partie vorbereiten und wollen auch beim Primus mutig auftreten. Unser Ziel ist klar: wir fahren nach Landau und wollen etwas Zählbares mit nach Aiglsbach nehmen." Personal: Markus Schmidt, Daniel Bentsch, Daniel Aulbach, Moritz Ringeisen und Jonathan Klein können nicht auflaufen.





Tom Liebherr (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Die letzten Spiele hatten wir uns definitiv anders vorgestellt. Am Samstag wollen wir nun endlich den Bock umstoßen. Wir sind uns unserer Aufgabe bewusst und hoffen, dass wir mit absolutem Kampf und Leidenschaft im Anschluss die drei Punkte auf dem gemeinsamen Voklsfestabend feiern können." Personal: Neben den beiden Spielertrainern Max Hupfloher (Knieprobleme) und Tom Liebherr (Rückenprobleme) fehlen auch Torhüter Kaan Gülcü, Imran Krasniqi, Lukas Groß und Rayan Farjallah (alle Urlaub).

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Die Niederlage gegen Schierling war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Wir waren zu passiv gegen den Ball und haben bei den Gegentoren schlecht verteidigt. In Straubing wollen wir es wieder besser machen. Um in dort was zu holen, muss vieles passen." Personal: Bis auf Daniel Dollmann (Urlaub) sind alle Mann an Bord.





Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt): "Das Spiel in Falkenberg ist abgehakt. Wir wissen um unsere Fehler und wissen auch, was wir in den kommenden 90 Minuten besser machen müssen. Einfacher wird die Aufgabe am Samstag allerdings keineswegs, denn mit dem FC Teisbach erwartet uns ein hochkarätiger Gegner, der als ehemalige Landesliga-Mannschaft über jede Menge Qualität und Erfahrung verfügt. Für uns gilt es aber, an unsere eigenen Stärken zu glauben, als Einheit aufzutreten und über 90 Minuten alles auf dem Platz zu lassen. Wenn uns das gelingt, können wir auch gegen einen solchen Gegner für eine Überraschung sorgen." Personal: Die Urlauber- und Verletztenliste beim Neuling ist unverändert. Dafür kehren mit Keeper Jonas Sommerer und Matthias Brandl zwei Spieler in den Kader zurück.

Daniel Färber (Trainer FC Teisbach): "In Neustadt erwartet uns der dritte Aufsteiger in Serie, der uns bei sommerlicher Hitze ordentlich fordern wird. Wir haben bisher phasenweise gute Leistungen gezeigt, können aber mit der Punkteausbeute nicht zufrieden sein. Unser Ziel ist es wieder mehr Leidenschaft und Emotionalität auf den Platz zu bekommen und uns mit einem Erfolglserlebnis zu belohnen." Personal: Der Kader des Landesliga-Absteigers wird immer dünner. Neben den bekannten Verletzten hat sich Valentin Harlander gegen Dingolfing einen Mittelfußbruch zugezogen und wird lange ausfallen. Die Einsätze von Philipp Zahn und Jonas Biendl sind noch fraglich. Alexander Rauscher hat sich in den Urlaub verabschiedet.





Sage und schreibe vier Mal (!) in Folge zog der FC Walkertshofen zuletzt mit 1:2 den Kürzeren. – Foto: Charly Becherer







Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Wir wollen an die gute Leistung aus dem Stadtderby anknüpfen und auch zuhause ein gutes Spiel zeigen. Unser Ziel ist klar: wir wollen endlich den ersten Dreier einfahren und die engen Spiele auf unsere Seite ziehen. Die zahlreichen Ausfälle dürfen keine Ausrede sein. Wir haben trotzdem einen breiten Kader und genügend Qualität." Personal: Mit Kapitän Manuel Kaspar, Philipp Pilch, Max Weber, Rick Spanner, Manuel Schneil, Stephan Kerscher, Kaan Özöncel und Lukas Wimmer stehen gleich acht Akteure auf der Ausfallliste.

Michael Hätscher (2. Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Sowohl Dingolfing als auch wir haben bisher erst drei Zähler auf dem Konto. Daher brauchen beide Mannschaften dringend Punkte, um nicht schon früh in der Saison hinten festzuhängen. Dingolfing hat eine junge und fitte Truppe, die es uns schwer machen wird. Bei uns hat in den letzten Wochen auch gegen starke Gegner oft nicht viel gefehlt. Unser Ziel wird es also sein, mit einer guten Leistung die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen." Personal: Neben Keeper Mike Wehdanner und Lion Dakaj (beide verletzt) können auch Nico Schultais (Urlaub) und Moritz Seemann (beruflich verhindert) nicht mitwirken.







Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach den letzten beiden Siegen gegen die Topteams aus Straubing und Neufraunhofen wollen wir am Samstag zuhause gegen Oberschneiding nachlegen. Wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen und brauchen eine sehr konzentrierte und engagierte Leistung, damit die drei Punkte in Schierling bleiben. Personal: Bis auf Nicolas Reichl (Knieverletzung) kann der TVS in Bestbesetzung auflaufen.

Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Die Leistung gegen Langquaid war sehr solide. Leider konnten wir uns gegen einen starken Gegner nicht belohnen. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Versuch in Schierling. Wir wollen an die gezeigte Leistung anknüpfen und versuchen etwas Zählbares mitzunehmen." Personal: Weiterhin ausfallen werden Tomas Cekovsky, Andreas Berovic, Lorik Rashica und Lukas Lorenz.







Morgen, 11:00 Uhr FC Ergolding Ergolding SC Falkenberg Falkenberg 11:00 PUSH