TV Zazenhausen mit 7:1-Torfestival, GFV Ermis Metanastis siegt 8:1

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Spvgg. Holzgerlingen II – TSV Waldenbuch 3:4
In einer turbulenten Partie verspielte die Spvgg. Holzgerlingen II trotz einer 3:1-Führung noch den Sieg. Giuseppe Liparoti brachte den TSV Waldenbuch in der 17. Minute in Führung, ehe Mattis Stotz (21.) ausglich. Kay Niklas Beck (32.) und Michael Sterle (41.) drehten die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lukas Haug in der 47. Minute auf 2:3. In der Schlussphase schlug Waldenbuch dann doppelt zu: Patrick Neumann traf in der 90. Minute zum 3:3, ehe Mert Bektas ebenfalls in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 4:3 erzielte. Vor 50 Zuschauern gelang den Gästen damit eine bemerkenswerte Aufholjagd.
FSV Deufringen – Spvgg Aidlingen 0:2
Die Spvgg Aidlingen setzte sich auswärts mit 2:0 beim FSV Deufringen durch. Den wichtigen Führungstreffer erzielte Leon Weinbrenner in der siebten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+7). Lange blieb die Partie anschließend offen, ehe Berat Cakir in der 86. Minute mit dem zweiten Treffer die Entscheidung zugunsten der Gäste herbeiführte.
GSV Maichingen II – SV Oberjesingen 2:1
Der GSV Maichingen II sicherte sich durch einen späten Treffer einen 2:1-Heimsieg gegen den SV Oberjesingen. Endrit Syla brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Führung. Lars Vogtmann gelang zehn Minuten später der Ausgleich für die Gäste (71.). Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, traf Endrit Syla in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) zum entscheidenden 2:1.
Türk. SV Herrenberg – SV Böblingen II 3:6
Neun Tore bekamen die Zuschauer beim Duell zwischen dem Türk. SV Herrenberg und dem SV Böblingen II zu sehen. Jon Salihi brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Mert Köse (20.) und Can Miftar (27.) drehten die Partie zunächst zugunsten der Gastgeber. Andy Thai Nguyen (33.) und Alessio Vicari (38.) sorgten noch vor der Pause für die erneute Führung der Böblinger. Nach dem Seitenwechsel glich Can Miftar in der 48. Minute zum 3:3 aus, doch Erol Aytekin (54.), Jon Salihi mit seinem zweiten Treffer (64.) und Merhawi Haregot (73.) machten den deutlichen 6:3-Auswärtssieg perfekt.
TSV Kuppingen – VfL Sindelfingen II 3:2
Der TSV Kuppingen behielt in einem spannenden Heimspiel mit 3:2 die Oberhand. Andreas Poser brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Sebastian Kramer erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Noch in derselben Minute verkürzte ein Eigentor von Jakob Schwanke auf 1:2. Alban Muji stellte in der 53. Minute den Ausgleich für den VfL Sindelfingen II her. Die Entscheidung fiel in der 84. Minute, als Nick Prokein den Treffer zum 3:2-Endstand erzielte.
SV Magstadt – TSV Schönaich 1:0
Der SV Magstadt feierte einen knappen Heimsieg gegen den TSV Schönaich. In einer lange ausgeglichenen Begegnung erzielte Steven Flaig in der 54. Minute das einzige Tor des Tages und sicherte seiner Mannschaft damit die drei Punkte.
TV Nebringen – TV Altdorf 2:2
Der TV Nebringen und der TV Altdorf trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste gingen früh durch einen Foulelfmeter von Florent Demaj in der 4. Minute in Führung. Mika Benz glich in der 33. Minute für Nebringen aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Fatih Colak den TV Altdorf in der 58. Minute erneut nach vorne. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Tim Luca Widmann traf nur zwei Minuten später in der 60. Minute zum 2:2-Endstand.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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