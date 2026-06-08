 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

TV Zazenhausen mit 7:1-Torfestival, GFV Ermis Metanastis siegt 8:1

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Stuttgart/Böblingen los?

von red · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
Türk. SV Hbg
Oberjesingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Stuttgart/Böblingen war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Weilimdorf II – SC Stammheim 4:0

Der TSV Weilimdorf II feierte einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den SC Stammheim. Denis Windhager brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung und erhöhte kurz nach der Pause in der 48. Minute auf 2:0. Der SC Stammheim fand offensiv kaum Mittel, um zurück ins Spiel zu kommen. Philipp Pless sorgte in der 77. Minute für die Vorentscheidung, ehe Lucas Feiste in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Endstand herstellte.

SportKultur Stuttgart – SSV Zuffenhausen 2:2

Ein spätes Comeback bescherte SportKultur Stuttgart noch einen Punktgewinn gegen den SSV Zuffenhausen. Die Gäste gingen durch Dennis Klose in der 12. Minute in Führung und bauten diese durch seinen zweiten Treffer in der 17. Minute auf 2:0 aus. Lange sah alles nach einem Auswärtssieg aus, doch Marco Fernandes brachte die Gastgeber in der 71. Minute wieder heran und erzielte nur vier Minuten später auch den Ausgleich zum 2:2-Endstand.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SV Prag Stuttgart 3:0

Die TSVgg Stuttgart-Münster setzte sich klar mit 3:0 gegen den SV Prag Stuttgart durch. Daniel Weiß brachte seine Mannschaft in der 42. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach einer umkämpften zweiten Halbzeit erhöhte Marko Sorgic in der 74. Minute auf 2:0. In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Marko Markovic mit dem dritten Treffer für den Schlusspunkt.

TV Zazenhausen – TSV Uhlbach 7:1

Vor 200 Zuschauern dominierte der TV Zazenhausen die Begegnung gegen den TSV Uhlbach von Beginn an. Bereits in der 1. Minute traf Fidan Ademaj zum 1:0, ehe Lucas Berger in der 5. Minute nachlegte. Sören Frank erhöhte in der 21. Minute auf 3:0. Noch vor der Pause schraubten Semih Tanik mit Treffern in der 27. und 31. Minute sowie Tim Walter in der 41. Minute das Ergebnis auf 6:0. Nach dem Seitenwechsel erzielte Fidan Ademaj in der 73. Minute seinen zweiten Treffer zum 7:0. Noah Pilchowski gelang in der 82. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für die Gäste.

SG Stuttgart West – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:2

Der TSV Mühlhausen/Stuttgart sicherte sich durch einen späten Treffer drei Punkte bei der SG Stuttgart West. Moritz Aichele brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Daniel Gonzalez glich bereits sieben Minuten später zum 1:1 aus. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, traf Elmen Ese in der dritten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Sieg für die Gäste.

Türkspor Stuttgart – Sportvg Feuerbach 5:2

Türkspor Stuttgart drehte einen frühen Rückstand und gewann am Ende deutlich mit 5:2 gegen die Sportvg Feuerbach. Marin Pranjic brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung. Isa Bozkurt glich in der 11. Minute aus, ehe Elmedin Sovtić nur eine Minute später das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte. Kerim Karaboga erhöhte in der 60. Minute auf 3:1. Nach dem Anschlusstreffer von Marin Pranjic in der 74. Minute blieb die Partie zunächst offen. Emre Tüter in der 83. Minute und Shkemb Miftari in der 87. Minute sorgten schließlich für den klaren Endstand.

OFK Beograd Stuttgart – TB Untertürkheim 2:1

Vor 650 Zuschauern gelang OFK Beograd Stuttgart ein später Heimsieg gegen den TB Untertürkheim. Tobias Bitsch brachte die Gäste in der 55. Minute in Führung. Die Antwort folgte jedoch schnell: Nikola Lakovic verwandelte in der 58. Minute einen Handelfmeter zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel fünf Minuten vor dem Ende, als Nikola Marko Sijakovic in der 85. Minute den Treffer zum 2:1 erzielte.

TV89 Zuffenhausen – SG Weilimdorf 4:3

Die Zuschauer sahen ein dramatisches Spiel mit einem spektakulären Ende. Argon Gaxherri brachte die SG Weilimdorf in der 9. Minute in Führung, Leon Üblacker erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Sergio Mavinga verkürzte in der 41. Minute für den TV89 Zuffenhausen. Direkt nach der Pause stellte Anton Dietzhausen in der 47. Minute den alten Abstand wieder her. Mehmet Kuzu machte mit seinem Treffer in der 49. Minute die Partie erneut spannend. Lange lief alles auf einen Auswärtssieg hinaus, doch Christos Kirtzakis schlug in der Schlussphase doppelt zu: Zunächst erzielte er in der 89. Minute den Ausgleich, ehe er in der siebten Minute der Nachspielzeit sogar noch den viel umjubelten Siegtreffer zum 4:3-Endstand markierte.

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Kreisliga A2:

SpVgg Stetten/Filder – KV Plieningen 7:0

Die SpVgg Stetten/Filder feierte einen überzeugenden 7:0-Heimsieg gegen den KV Plieningen. Julian Bega eröffnete den Torreigen in der 24. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Robin Hock in der dritten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Robin Hock in der 50. Minute erneut, ehe Emirkagan Dursun in der 56. Minute das 4:0 erzielte. Robin Hock machte mit weiteren Treffern in der 61. Minute und per Foulelfmeter in der 64. Minute seinen Viererpack perfekt. Tobias Burghardt setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt zum deutlichen Erfolg.

ABV Stuttgart – SV Vaihingen II 4:1

Vor 100 Zuschauern drehte der ABV Stuttgart einen Rückstand und gewann am Ende klar mit 4:1 gegen den SV Vaihingen II. Die Gäste gingen in der 25. Minute durch Tom Irion in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe Blessing Omoregie in der 66. Minute den Ausgleich erzielte. Luca Roth brachte den ABV Stuttgart in der 76. Minute erstmals in Front. Blessing Omoregie erhöhte fünf Minuten später auf 3:1, bevor Jan Bzullak in der ersten Minute der Nachspielzeit den Endstand herstellte.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – KF Kosova Bernhausen 8:1

Der GFV Ermis Metanastis Stuttgart dominierte die Partie gegen den KF Kosova Bernhausen nach Belieben und gewann mit 8:1. Ardi Kryeziu brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Panagiotis Karastergios (39.) und Ümit Tozman (40.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel bauten Grigorios Almpantis (47.), erneut Ardi Kryeziu (49.), Rafail Stavridis (51.) und Vincenzo Grillo (60.) das Ergebnis weiter aus. Besart Veseli gelang in der 81. Minute der Ehrentreffer für die Gäste. Den Schlusspunkt setzte Vincenzo Grillo mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute.

Sportfreunde Stuttgart – TSV Heumaden 2:4

Der TSV Heumaden nahm bei den Sportfreunden Stuttgart drei Punkte mit. Michele Maimone brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung, Philipp Lechner erhöhte in der 14. Minute auf 2:0. Mit seinem zweiten Treffer stellte Michele Maimone in der 30. Minute auf 3:0. Todor Velikov verkürzte kurz vor der Pause in der 45. Minute. Frederik Deters brachte die Sportfreunde in der 62. Minute per Foulelfmeter auf 2:3 heran. Die Entscheidung fiel schließlich in der 70. Minute, als Blendart Kryeziu das 4:2 für den TSV Heumaden erzielte.

SV Hoffeld – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:4

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost gewann auswärts klar mit 4:0 beim SV Hoffeld. Max Klobeck brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Ben Elias Waibl in der 81. Minute auf 2:0 erhöhte. Ioannis Potsou sorgte in der 88. Minute für die Vorentscheidung. In der Schlussminute traf Ben Elias Waibl erneut und stellte den 4:0-Endstand her.

MK Makedonija Stuttgart – SpVgg 1887 Möhringen 0:1

In einer engen Begegnung setzte sich die SpVgg 1887 Möhringen knapp mit 1:0 bei MK Makedonija Stuttgart durch. Über weite Strecken blieb die Partie torlos und ausgeglichen. Die Entscheidung fiel in der 59. Minute, als Ercan Cakir den einzigen Treffer des Tages erzielte und seiner Mannschaft damit den Auswärtssieg sicherte.

TSV Rohr Stuttgart – TV Kemnat 7:0

Der TSV Rohr Stuttgart ließ dem TV Kemnat keine Chance und gewann deutlich mit 7:0. Felix Jochim brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung. Julian Eibel (23.) und Samir Ramic (24.) erhöhten innerhalb weniger Augenblicke auf 3:0. Noch vor der Pause trafen Azez Koriesh in der 38. Minute sowie Kai Hauner in der 42. Minute zum 5:0. Nach dem Seitenwechsel erzielte Kai Hauner in der 63. Minute seinen zweiten Treffer. Giampiero Lapeschi machte in der 80. Minute das halbe Dutzend plus eins voll.

SV Sillenbuch – FV Germania Degerloch 0:3

Vor 250 Zuschauern sicherte sich der FV Germania Degerloch einen 3:0-Auswärtssieg beim SV Sillenbuch. Emil Scheuermann brachte die Gäste bereits in der 16. Minute in Führung. Lange blieb die Partie offen, ehe Raphael Kemmer in der 81. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später traf Emil Scheuermann erneut und stellte mit seinem zweiten Tor des Tages den 3:0-Endstand her.

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Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – TSV Waldenbuch 3:4

In einer turbulenten Partie verspielte die Spvgg. Holzgerlingen II trotz einer 3:1-Führung noch den Sieg. Giuseppe Liparoti brachte den TSV Waldenbuch in der 17. Minute in Führung, ehe Mattis Stotz (21.) ausglich. Kay Niklas Beck (32.) und Michael Sterle (41.) drehten die Begegnung zugunsten der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lukas Haug in der 47. Minute auf 2:3. In der Schlussphase schlug Waldenbuch dann doppelt zu: Patrick Neumann traf in der 90. Minute zum 3:3, ehe Mert Bektas ebenfalls in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 4:3 erzielte. Vor 50 Zuschauern gelang den Gästen damit eine bemerkenswerte Aufholjagd.

FSV Deufringen – Spvgg Aidlingen 0:2

Die Spvgg Aidlingen setzte sich auswärts mit 2:0 beim FSV Deufringen durch. Den wichtigen Führungstreffer erzielte Leon Weinbrenner in der siebten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs (45.+7). Lange blieb die Partie anschließend offen, ehe Berat Cakir in der 86. Minute mit dem zweiten Treffer die Entscheidung zugunsten der Gäste herbeiführte.

GSV Maichingen II – SV Oberjesingen 2:1

Der GSV Maichingen II sicherte sich durch einen späten Treffer einen 2:1-Heimsieg gegen den SV Oberjesingen. Endrit Syla brachte die Gastgeber in der 61. Minute in Führung. Lars Vogtmann gelang zehn Minuten später der Ausgleich für die Gäste (71.). Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, traf Endrit Syla in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) zum entscheidenden 2:1.

Türk. SV Herrenberg – SV Böblingen II 3:6

Neun Tore bekamen die Zuschauer beim Duell zwischen dem Türk. SV Herrenberg und dem SV Böblingen II zu sehen. Jon Salihi brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Mert Köse (20.) und Can Miftar (27.) drehten die Partie zunächst zugunsten der Gastgeber. Andy Thai Nguyen (33.) und Alessio Vicari (38.) sorgten noch vor der Pause für die erneute Führung der Böblinger. Nach dem Seitenwechsel glich Can Miftar in der 48. Minute zum 3:3 aus, doch Erol Aytekin (54.), Jon Salihi mit seinem zweiten Treffer (64.) und Merhawi Haregot (73.) machten den deutlichen 6:3-Auswärtssieg perfekt.

TSV Kuppingen – VfL Sindelfingen II 3:2

Der TSV Kuppingen behielt in einem spannenden Heimspiel mit 3:2 die Oberhand. Andreas Poser brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, Sebastian Kramer erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Noch in derselben Minute verkürzte ein Eigentor von Jakob Schwanke auf 1:2. Alban Muji stellte in der 53. Minute den Ausgleich für den VfL Sindelfingen II her. Die Entscheidung fiel in der 84. Minute, als Nick Prokein den Treffer zum 3:2-Endstand erzielte.

SV Magstadt – TSV Schönaich 1:0

Der SV Magstadt feierte einen knappen Heimsieg gegen den TSV Schönaich. In einer lange ausgeglichenen Begegnung erzielte Steven Flaig in der 54. Minute das einzige Tor des Tages und sicherte seiner Mannschaft damit die drei Punkte.

TV Nebringen – TV Altdorf 2:2

Der TV Nebringen und der TV Altdorf trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste gingen früh durch einen Foulelfmeter von Florent Demaj in der 4. Minute in Führung. Mika Benz glich in der 33. Minute für Nebringen aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Fatih Colak den TV Altdorf in der 58. Minute erneut nach vorne. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Tim Luca Widmann traf nur zwei Minuten später in der 60. Minute zum 2:2-Endstand.

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