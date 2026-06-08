TV Zazenhausen mit 7:1-Torfestival, GFV Ermis Metanastis siegt 8:1

TSV Weilimdorf II – SC Stammheim 4:0

Der TSV Weilimdorf II feierte einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den SC Stammheim. Denis Windhager brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung und erhöhte kurz nach der Pause in der 48. Minute auf 2:0. Der SC Stammheim fand offensiv kaum Mittel, um zurück ins Spiel zu kommen. Philipp Pless sorgte in der 77. Minute für die Vorentscheidung, ehe Lucas Feiste in der zweiten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Endstand herstellte.

SportKultur Stuttgart – SSV Zuffenhausen 2:2

Ein spätes Comeback bescherte SportKultur Stuttgart noch einen Punktgewinn gegen den SSV Zuffenhausen. Die Gäste gingen durch Dennis Klose in der 12. Minute in Führung und bauten diese durch seinen zweiten Treffer in der 17. Minute auf 2:0 aus. Lange sah alles nach einem Auswärtssieg aus, doch Marco Fernandes brachte die Gastgeber in der 71. Minute wieder heran und erzielte nur vier Minuten später auch den Ausgleich zum 2:2-Endstand.

TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 – SV Prag Stuttgart 3:0

Die TSVgg Stuttgart-Münster setzte sich klar mit 3:0 gegen den SV Prag Stuttgart durch. Daniel Weiß brachte seine Mannschaft in der 42. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach einer umkämpften zweiten Halbzeit erhöhte Marko Sorgic in der 74. Minute auf 2:0. In der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Marko Markovic mit dem dritten Treffer für den Schlusspunkt.

TV Zazenhausen – TSV Uhlbach 7:1

Vor 200 Zuschauern dominierte der TV Zazenhausen die Begegnung gegen den TSV Uhlbach von Beginn an. Bereits in der 1. Minute traf Fidan Ademaj zum 1:0, ehe Lucas Berger in der 5. Minute nachlegte. Sören Frank erhöhte in der 21. Minute auf 3:0. Noch vor der Pause schraubten Semih Tanik mit Treffern in der 27. und 31. Minute sowie Tim Walter in der 41. Minute das Ergebnis auf 6:0. Nach dem Seitenwechsel erzielte Fidan Ademaj in der 73. Minute seinen zweiten Treffer zum 7:0. Noah Pilchowski gelang in der 82. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für die Gäste.

SG Stuttgart West – TSV Mühlhausen/Stuttgart 1:2

Der TSV Mühlhausen/Stuttgart sicherte sich durch einen späten Treffer drei Punkte bei der SG Stuttgart West. Moritz Aichele brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Daniel Gonzalez glich bereits sieben Minuten später zum 1:1 aus. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, traf Elmen Ese in der dritten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Sieg für die Gäste.

Türkspor Stuttgart – Sportvg Feuerbach 5:2

Türkspor Stuttgart drehte einen frühen Rückstand und gewann am Ende deutlich mit 5:2 gegen die Sportvg Feuerbach. Marin Pranjic brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung. Isa Bozkurt glich in der 11. Minute aus, ehe Elmedin Sovtić nur eine Minute später das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte. Kerim Karaboga erhöhte in der 60. Minute auf 3:1. Nach dem Anschlusstreffer von Marin Pranjic in der 74. Minute blieb die Partie zunächst offen. Emre Tüter in der 83. Minute und Shkemb Miftari in der 87. Minute sorgten schließlich für den klaren Endstand.

OFK Beograd Stuttgart – TB Untertürkheim 2:1

Vor 650 Zuschauern gelang OFK Beograd Stuttgart ein später Heimsieg gegen den TB Untertürkheim. Tobias Bitsch brachte die Gäste in der 55. Minute in Führung. Die Antwort folgte jedoch schnell: Nikola Lakovic verwandelte in der 58. Minute einen Handelfmeter zum Ausgleich. Die Entscheidung fiel fünf Minuten vor dem Ende, als Nikola Marko Sijakovic in der 85. Minute den Treffer zum 2:1 erzielte.

TV89 Zuffenhausen – SG Weilimdorf 4:3

Die Zuschauer sahen ein dramatisches Spiel mit einem spektakulären Ende. Argon Gaxherri brachte die SG Weilimdorf in der 9. Minute in Führung, Leon Üblacker erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Sergio Mavinga verkürzte in der 41. Minute für den TV89 Zuffenhausen. Direkt nach der Pause stellte Anton Dietzhausen in der 47. Minute den alten Abstand wieder her. Mehmet Kuzu machte mit seinem Treffer in der 49. Minute die Partie erneut spannend. Lange lief alles auf einen Auswärtssieg hinaus, doch Christos Kirtzakis schlug in der Schlussphase doppelt zu: Zunächst erzielte er in der 89. Minute den Ausgleich, ehe er in der siebten Minute der Nachspielzeit sogar noch den viel umjubelten Siegtreffer zum 4:3-Endstand markierte.