TV Wellingholzhausen zeigt Moral im Abstiegskampf

In den Nachholspielen am Dienstagabend feierte der TV Wellingholzhausen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und ist aufgrund der gezeigten Leistungen ein heisser Kandidat für den Klassenerhalt. BW Schinkel gewann gegen die zweite Mannschaft des SV Viktoria Gmhütte mit 5:1 und schielt aufgrund der ausstehenden Nachholspiele noch ein wenig auf den Relegationsplatz.

Der Gastgeber liegt bei einem weniger ausgetragenen Spiel in der Tabelle noch knapp unter dem Strich. Mit der gegen RW Sutthausen gezeigten Leistungsbereitschaft ist mit der Mannschaft von Trainer Englmann auf jeden Fall im engen und spannenden Abstiegskampf noch zu rechnen.

Zwar brachte Dominik Witte die Gäste kurz nach der Halbzeit in Führung, aber der abstiegsbedrohte TV Wellingholzhausen zeigte gute Moral und drehte das Spiel nach einer Stunde Spielzeit mit einem Doppelschlag auf 2:1. Manuel Rios Diaz machte mit seinem viel umjubelten Treffer den Deckel auf die Partie.

"Wir haben heute nach dem enttäuschenden Spiel gegen Voxtrup eine passende Reaktion gezeigt und am Ende viel Kraft und Willen investiert, dieses wichtige Spiel für uns zu entscheiden. Über weite Strecken waren wir präsenter in den Zweikämpfen und haben auch nach dem Rückstand weiter an uns geglaubt. Wir wollten es heute etwas mehr als Sutthausen, das ist ein gutes Zeichen und daher aus meiner Sicht auch ein verdienter

Sieg,“ meinte Coach Felix Englmann (TV Wellingholzhausen).

"Leider entschieden heute drei Standards das Spiel gegen uns. Auf einem Platz, den man so eigentlich nicht bespielen kann, konnten wir leider gar nicht unser Spiel durchbringen. Einfach ein gebrauchter Abend aus unserer Sicht,“ ärgerte sich Jonas Vierhaus (RW Sutthausen) über die Niederlage.

BW Schinkel - SV Viktoria Gmhütte II 5:1 (2:0)

Es wurde auf der schmucken Sportanlage der TSG Burg Gretesch gespielt. BW Schinkel war das klar tonangebende Team und führte bereits zur Pause mit 2:0 Toren.

Nach der Pause gelang den Gästen zwar der Anschlußtreffer, aber der überragende Mervin Kalac antwortete postwendend mit einem Doppelpack.

Doppeltorschütze für BW Schinkel Mervin Kalac – Foto: Fupa

Das Ergebnis von 5:1 geht in Ordnung.

"Es war eine durchwachsene erste Halbzeit. Wir haben die Fehler der Gegner ausnutzen können, jedoch haben wir nicht viel kreiert. Die nächsten 45 Minuten haben wir den Ball besser laufen gelassen und waren auch gefährlicher vorm Tor. Schlussendlich ein verdienter Sieg für uns,“ lautet das Statement von Spielführer Christopher Beßmann (BW Schinkel).