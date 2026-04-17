TV Wellingholzhausen verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Mit einem überraschend deutlichen 4:1-Heimsieg gegen den TuS Glane hat sich der TV Wellingholzhausen in der Kreisliga Osnabrück, Staffel B, wichtige Luft im Abstiegskampf verschafft.

Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an gut eingestellt und gingen früh durch einen Doppelpack von Gino Mistretta mit 2:0 in Führung. Zwar gelang Glanes Torjäger Mathis Redder kurz vor der Pause der Anschlusstreffer zum 2:1, doch Wellingholzhausen antwortete nahezu postwendend: Florian Brinkmann stellte noch vor dem Halbzeitpfiff den alten Abstand wieder her und sorgte für den 3:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste um den Anschluss und bestimmten phasenweise das Spielgeschehen, ohne jedoch zwingend zu werden. Die Defensive des TV Wellingholzhausen stand stabil und ließ kaum klare Möglichkeiten zu. Zehn Minuten vor dem Ende sorgte erneut Brinkmann mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung und stellte den 4:1-Endstand her.