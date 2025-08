TV Wellingholzhausen startet mit Heimsieg

Bereits nach einer Viertelstunde brachte Till Gröne den TV Wellingholzhausen in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff baute Florian Brinkmann mit seinem Treffer die Führung des Gastgebers auf 2:0 aus. Die Gäste hatten in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft, um den TV Wellingholzhausen nach der Pause noch einmal in Gefahr zu bringen.

Till Gröne erzielte das erste Saisontor für TV Wellingholzhausen – Foto: Fupa