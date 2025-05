TV Wellingholzhausen feiert wichtigen Dreier im Abstiegskampf

BSV Holzhausen - OSC 3:3 (3:3)

"Wir starten überragend ins Spiel und gehen direkt mit der ersten Aktion in Führung. Als guter Gast haben wir aber auch Geschenke mitgebracht und kassieren unnötig den Ausgleich. Danach spielen beide Teams mit offenem Visier, so dass die ersten 45 Minuten für jeden Zuschauer ein Spektakel war. Die zweite Halbzeit war im Verhältnis dann eher Sparflamme, wobei Holzhausen klar die besseren Chancen hatte und wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein müssen. Wenn wir also letzte Woche ganz klar zwei Punkte verloren haben, so haben wir heute ganz klar einen Punkt gewonnen. Was wir in den letzten vier Spielen hinbekommen müssen, ist es die leichtsinnigen Fehler abzustellen. Wir machen uns noch zu oft das Leben schwer,“ meinte Coach Derek Cooper (OSC).