TV Wellingholzhausen baut seine Erfolgsserie aus

– Foto: Martin Lührmann

Mit einem ungefährdeten 6:1-Erfolg, beim bereits als Absteiger feststehenden TUS Borgloh, baute der TV Wellingholzhausen seine Erfolgsserie weiter aus. Die Mannschaft von Trainer Felix Englmann erreichte in sieben Spielen 19 Punkte und katapultierte sich von den Abstiegsplätzen auf den achten Tabellenplatz. In einem weiteren Spiel am Freitagabend führte Meister TSV Riemsloh nach einer Viertelstunde bereits mit 3:0 gegen SF Schledehausen, kassierte in der Schlussminute den 3:3-Ausgleich und zeigte seine Klasse mit dem viel umjubelten Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Die Stimmen zu den Spielen: TV Wellingholzhausen - TUS Borgloh 6:1 (5:1)

"Ein in jeder Minute des Spiels ungefährdeter Sieg. Mehr lässt sich nicht sagen! Ich habe den größten Respekt vor dieser Mannschaft, ein Trainer kann auch nicht alles beeinflussen. Mit dem Rücken an der Wand eine solche Serie von 19 Punkten aus 7 Spielen zu holen ist in der Kreisliga nicht durch taktische Maßnahmen zu erklären. Das hat die Mannschaft ganz alleine gemacht durch Einsatz und Willen. Davor habe ich den größten Respekt," sagte uns Trainer Felix Engelmann (TV Wellingholzhausen). TSV Riemsloh - SF Schledehausen 4:3 (3:0)