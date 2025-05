TV Wellingholzhausen ballert sich aus dem Tabellenkeller

Viktoria Gmhütte II war in der ersten Halbzeit der erwartet schwere Gegner für den TV Wellingholzhausen. Der Gastgeber konnte den frühen 0:1-Rückstand bis zur Pause in eine 2:1-Führung wenden. Die Halbzeitansprache von Trainer Felix Englmann wird gepasst haben. TV Wellingholzhausen machte enorm Druck und Moritz Meyer gelang mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 20 Minuten das Spiel auf 2:4 zu stellen.

Florian Brinkmann machte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff mit seinem Tor den Deckel auf die Partie. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison hat die Mannschaft von Trainer Felix Englmann sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und eine relativ einfaches Restprogramm.

"Es war am Ende des Tages ein absolut verdienter Sieg. Der Rückstand stellte den Spielverlauf etwas auf den Kopf. In der zweiten Halbzeit haben wir mit Geduld und mit viel Spielfreude die Verhältnisse gerade gerückt. Am Ende war es ein Spiel, das wir gewinnen mussten, wollten und verdient gewonnen haben. 13 Punkte aus 5 Spielen zeigen, denke ich, relativ deutlich,in welcher Liga der TV Wellingholzhausen in der kommenden Saison spielen möchte", lautete das Statement von Trainer Felix Englmann nach dem Abpfiff.