TV Welle stellt vier Neuzugänge vor

Marcel Albert kehrt nach einem Jahr beim Vizemeister FC Este zum TV Welle zurück. Der Offensivspieler hatte dort regelmäßig seine Qualitäten unter Beweis gestellt und bringt reichlich Erfahrung mit. In Welle möchte er seine Laufbahn an dem Ort fortsetzen, an dem sie einst begonnen hat.

Auch Vincent Lewandowski und Danny Maaß wechseln zurück nach Welle. Beide trugen zuletzt das Trikot von Buchholz 08, kamen dort jedoch unterschiedlich zum Zug. Lewandowski musste nach einem Kreuzbandriss lange pausieren und blieb ohne Pflichtspielminute. Derzeit arbeitet er gemeinsam mit anderen verletzten Spielern im individuellen Reha-Training am Comeback. Maaß, der bereits in der Jugend eine Saison für den TV Welle aktiv war, will nun den nächsten Schritt im Herrenbereich machen.