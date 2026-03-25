TV Wallau sucht Ehrenamtler im Vorstand

von TV Wallau · Heute, 16:38 Uhr · 0 Leser

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Der TV Wallau 1861 e.V. – Abteilung Fußball – sucht engagierte und motivierte ehrenamtliche Unterstützung im Vorstand, insbesondere im Bereich des geschäftsführenden Vorstands.

Du hast Interesse daran, einen traditionsreichen Fußballverein aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln? Dann werde Teil unseres Teams!