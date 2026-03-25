 2026-03-25T14:09:28.761Z

Vereinsnachrichten

TV Wallau sucht Ehrenamtler im Vorstand

von TV Wallau · Heute, 16:38 Uhr · 0 Leser

Der TV Wallau 1861 e.V. – Abteilung Fußball – sucht engagierte und motivierte ehrenamtliche Unterstützung im Vorstand, insbesondere im Bereich des geschäftsführenden Vorstands.

Du hast Interesse daran, einen traditionsreichen Fußballverein aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln? Dann werde Teil unseres Teams!

Deine Aufgaben und Möglichkeiten bei uns:

  • Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Fußballabteilung
  • Einbringen eigener Ideen zur Vereinsentwicklung
  • Mitarbeit im geschäftsführenden Vorstand
  • Unterstützung bei organisatorischen und strukturellen Themen
  • Förderung eines familiären und gemeinschaftlichen Vereinsumfelds
  • Mitwirken beim Aufbau und der Entwicklung von Teams und Strukturen
  • Unterstützung bei Projekten rund um den Spiel- und Trainingsbetrieb

Das erwartet dich bei uns:

  • Ein traditionsreicher und familiärer Verein
  • Eine neue moderne Sportanlage**
  • Neuer Kunstrasenplatz und neue Turnhalle
  • Eine 1. Mannschaftsowie ab Sommer eine 2. Mannschaft
  • Eine gut aufgestellte Jugendabteilung von den Bambini bis zur D-Jugend
  • Ein engagiertes Umfeld mit viel Gestaltungsspielraum

Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen und aktiv daran mitzuwirken, unseren schönen Verein sportlich und organisatorisch weiter voranzubringen.

Interesse geweckt?

Dann melde dich gerne bei uns unter:
Fussball@tvwallau.de