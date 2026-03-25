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Vereinsnachrichten
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TV Wallau sucht Ehrenamtler im Vorstand
von TV Wallau · Heute, 16:38 Uhr · 0 Leser
Der TV Wallau 1861 e.V. – Abteilung Fußball – sucht engagierte und motivierte ehrenamtliche Unterstützung im Vorstand, insbesondere im Bereich des geschäftsführenden Vorstands.
Du hast Interesse daran, einen traditionsreichen Fußballverein aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln? Dann werde Teil unseres Teams!
Deine Aufgaben und Möglichkeiten bei uns:
Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Fußballabteilung
Einbringen eigener Ideen zur Vereinsentwicklung
Mitarbeit im geschäftsführenden Vorstand
Unterstützung bei organisatorischen und strukturellen Themen
Förderung eines familiären und gemeinschaftlichen Vereinsumfelds
Mitwirken beim Aufbau und der Entwicklung von Teams und Strukturen
Unterstützung bei Projekten rund um den Spiel- und Trainingsbetrieb
Das erwartet dich bei uns:
Ein traditionsreicher und familiärer Verein
Eine neue moderne Sportanlage**
Neuer Kunstrasenplatz und neue Turnhalle
Eine 1. Mannschaftsowie ab Sommer eine 2. Mannschaft
Eine gut aufgestellte Jugendabteilung von den Bambini bis zur D-Jugend
Ein engagiertes Umfeld mit viel Gestaltungsspielraum
Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Ideen einzubringen und aktiv daran mitzuwirken, unseren schönen Verein sportlich und organisatorisch weiter voranzubringen.
Interesse geweckt?
Dann melde dich gerne bei uns unter: Fussball@tvwallau.de