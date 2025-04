TV Wallau hat neuen Trainer gefunden

Am Sonntag reichte es für den TVW in einem ereignisreichen Derby gegen den SV 09 Hofheim zu einem 3:3. Aurelio Azevedo brachte die Wallauer in Front, doch bis zur Halbzeit drehte das Team aus der Kernstadt die Partie durch Treffer von Manuel Wein und Mustafa Tutay. Tim Ströhmann glich mit einem traumhaften Schuss in den Winkel nach der Pause aus, Tom Schäfer mit einem direkten Freistoß brachte Hofheim wieder in Front. Ehe Azevedo kurz vor dem Ende noch das 3:3 vom Elfmeterpunkt gelang, Ströhmann war zuvor gefoult worden. Für Wallau war es das neunte Unentschieden in der laufenden Saison. "Es ging hin und her, war sehr attraktiv für die Zuschauer. Im Großen und Ganzen geht das Unentschieden in Ordnung", sagte Kopp.