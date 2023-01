TV Voerde verstärkt sich für die Rückrunde Kreisliga A Rees-Bocholt: Gleich mit drei neuen Spieler kann Trainer Torsten Klump für die Restserie planen.

Mit Kevin Bolou, der am Wochenende schon seinen ersten Einsatz für die Voerder hatte, kann Trainer Torsten Klump auf einen torgefährlichen Angreifer zurückgreifen. Der 23-Jährige, der aus der Jugend des TV Voerde stammt, war zuletzt für den SV Genc Osman Duisburg in der Landesliga aktiv, kam dort jedoch nur in der Sommervorbereitung zum Einsatz. Davor spielte Bolou drei Jahre lang für den A-Ligisten Yesilyurt Möllen und wusste vor allem in der Spielzeit 2021/22 zu überzeugen, als er in 23 Spielen 24 Treffer erzielen konnte. "Er passt hervorragend in unsere DNA", freut sich Klump über den neuen Angreifer.

Zudem werden Finn Meyer aus der zweiten Mannschaft und Torwart Nico Dromm aus der Drittvertretung des TV Voerde zum Kader des A-Ligisten stoßen.