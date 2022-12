TV Voerde fertigt das Schlusslicht ab Kreisliga A Rees-Bocholt: Der TV Voerde hat mit dem SV Friedrichsfeld II keine Probleme und gewinnt mit 7:1.

Etwas mehr als 20 Minuten Anlaufzeit brauchte das Team von Trainer Torsten Klump, dann war der Knoten geplatzt. Sahin Tagay erzielte in der 23. Minute sein erstes Saisontor zum 1:0, Jan Gehrmann legte vier Minuten später das 2:0 nach. Wiederum nur drei Minuten danach traf Prince Bolou zum 3:0 und sorgte so schon für eine kleine Vorentscheidung. Vor der Halbzeit gelang es den Gastgebern durch Serdal Temins Treffer wenigstens etwas Spannung reinzubringen - mit dem 1:3 ging es in die Halbzeitpause.

Voerde macht es deutlich

Der Funken Spannung erlosch im zweiten Durchgang aber recht schnell. Gehrmann schnürte in der 51. Minute den Doppelpack zum 4:1. Tjark Möltgen erzielte das 5:1 (62.), Daniel Fahnenbruck das 6:1. Leonard Koppen sorgte in der 90. Minute für den Schlusspunkt und den 7:1-Endstand. Auch in dieser Partie zeigte Voerde was sie offensiv auszeichnet, nämlich dass die Arbeit auf verschiedene Schultern verteilt wird. Mit Möltgen (zehn Tore), Fahnenbruck (elf Tore) und Gehrmann (13 Tore) haben bisher schon drei Spieler zweistellig getroffen.