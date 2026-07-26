TV Unterboihingen krönt sich zum Sieger beim Sennerpokal 2026

Am heutigen Sonntag fand der Sennerpokal mit den Halbfinalspielen, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale seinen krönenden Abschluss. Nach packenden Duellen setzte sich der TV Unterboihingen im Endspiel durch und feierte den Turniersieg.
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Packende Halbfinals am Finaltag
Der Finaltag startete mit zwei hochklassigen Halbfinalbegegnungen. Im ersten Halbfinale setzte sich der VfB Neuffen mit 2:1 gegen den 1. FC Frickenhausen durch. Jona Kirchner brachte den VfB Neuffen in der 3. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, ehe Ismail Oguz in der 58. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 für den 1. FC Frickenhausen gelang. Das zweite Halbfinale bot pure Dramatik: Der TV Unterboihingen behielt nach Elfmeterschießen mit 4:2 gegen den TSV Köngen die Oberhand und zog ins Endspiel ein.
Torreiches Duell um den dritten Platz
Im anschließenden Spiel um Platz 3 schenkten sich die beiden unterlegenen Halbfinalisten nichts. In einer umkämpften und torreichen Begegnung setzte sich der TSV Köngen mit 4:3 gegen den 1. FC Frickenhausen durch und sicherte sich damit den dritten Rang im Turnier.
TV Unterboihingen sichert sich den Pokalsieg
Im großen Finale standen sich schließlich der VfB Neuffen und der TV Unterboihingen gegenüber. Der TV Unterboihingen erwischte einen Auftakt nach Maß, als Jannik Schmid in der 8. Minute zur 1:0-Führung traf. Im weiteren Spielverlauf machte Christian Mohr in der 49. Minute mit seinem Treffer zum 2:0-Endstand den Triumph perfekt, womit sich der TV Unterboihingen verdient den Sieg beim Sennerpokal 2026 sicherte.
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