TV TV Neuenkirchen beendet Siegesserie des FC Sandzak 4:1 im Topspiel – FC Sandzak trotz erster Niederlage weiter klar auf Meisterkurs - Toptorjäger trifft zum 44. Mal - von Michael Eggert · Heute, 13:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Malte Wöhrmann

Im absoluten Topspiel der 1. Kreisklasse Osnabrück, Staffel B, hat der TV Neuenkirchen dem bislang verlustpunktfreien FC Sandzak die erste Niederlage der Saison beigebracht. Die Gastgeber gewannen nach langer Überzahl verdient mit 4:1 und verhinderten damit zugleich eine perfekte Saison des Spitzenreiters.

Trotz der ersten Niederlage steht der FC Sandzak zwei Spieltage vor Saisonende weiterhin sicher als Aufsteiger fest. Auch die Meisterschaft ist der Mannschaft von Trainer Ricardo Manzei praktisch nicht mehr zu nehmen. Das Ziel, alle 28 Saisonspiele zu gewinnen – ein Kunststück, das in der vergangenen Saison Ballsport Eversburg als Kreisliga-Aufsteiger gelungen war – bleibt dem Spitzenreiter jedoch verwehrt. Auch der TV Neuenkirchen steht kurz vor dem Aufstieg. Bei fünf Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten SV Wissingen ist der Sprung in die Kreisliga nur noch theoretisch gefährdet.

Die Gastgeber gingen früh in Führung. Nach einem Foul an Tom Bertelsmann verwandelte Reiner Bekkötter den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. In der Folge entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie ohne größere Höhepunkte. Kurz vor der Pause erhöhte Tom Bertelsmann mit seinem bereits auf 2:0. Wenig später schwächte sich der FC Sandzak selbst: Mauric Senfft von Pilsach sah kurz vor dem Halbzeitpfiff die Rote Karte. In Überzahl kontrollierte der TV Neuenkirchen nach dem Seitenwechsel das Spielgeschehen weitgehend. Dennoch keimte bei den Gästen nach gut einer Stunde noch einmal Hoffnung auf, als Muhamed-Eren Saglam mit seinem 21. Saisontreffer auf 1:2 verkürzte. In der Schlussphase sorgte jedoch Kevin Granitza nach Vorarbeit von Bertelsmann mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte erneut Bertelsmann, der mit seinem 44. Saisontor den 4:1-Endstand herstellte.

Tom Bertelsmann traf bisher 44 x für den TV Neuenkirchen – Foto: Fupa