TV Stuhr verstärkt Offensive mit Justin Fangmann

Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom Delmenhorster TB zum TV Stuhr und trifft dort auf einen alten Bekannten. Bereits in der U17 des JFV Delmenhorst arbeitete Fangmann mit Trainer Torsten Flügger zusammen. Nun setzen beide ihre gemeinsame Zusammenarbeit im Herrenbereich fort.

Der Wechsel folgt damit nicht nur sportlichen Überlegungen, sondern basiert auch auf einer bereits bestehenden Vertrauensbasis zwischen Spieler und Trainer.