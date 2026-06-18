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TV Stuhr verstärkt Offensive mit Justin Fangmann
Der Absteiger aus der Bezirksliga setzt seine Kaderplanung fort und holt einen jungen Angreifer mit bekanntem Trainerbezug an die Pillauer Straße
Der TV Stuhr treibt nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Hannover Staffel 1 seine Personalplanungen weiter voran. Mit Justin Fangmann präsentiert der Verein den dritten Neuzugang für die kommende Saison.
Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom Delmenhorster TB zum TV Stuhr und trifft dort auf einen alten Bekannten. Bereits in der U17 des JFV Delmenhorst arbeitete Fangmann mit Trainer Torsten Flügger zusammen. Nun setzen beide ihre gemeinsame Zusammenarbeit im Herrenbereich fort.
Der Wechsel folgt damit nicht nur sportlichen Überlegungen, sondern basiert auch auf einer bereits bestehenden Vertrauensbasis zwischen Spieler und Trainer.
Junger Angreifer mit Entwicklungspotenzial
Zu Beginn der vergangenen Saison gehörte Fangmann zunächst zum Kader der ersten Mannschaft des Delmenhorster TB. Im weiteren Verlauf wechselte er in die Reserve und erzielte dort sechs Saisontore.
Beim TV Stuhr soll der Angreifer nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen und die Offensive des Teams verstärken. Für den Verein ist die Verpflichtung ein weiterer Baustein beim Neuaufbau nach dem Abstieg. Mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern möchte der TV Stuhr die Voraussetzungen schaffen, um sich in der kommenden Spielzeit wieder erfolgreich zu präsentieren.