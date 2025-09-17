TV Stuhr trennt sich von Trainer Marvin John

Unter Johns Leitung war dem Klub im Sommer der Aufstieg in die Bezirksliga 1 Hannover gelungen – ein Meilenstein, den der Verein in seiner Mitteilung ausdrücklich würdigt. Für „Engagement, Leidenschaft und investierte Zeit“ bedankte sich der TV Stuhr bei seinem bisherigen Coach.

In den vergangenen Wochen hatte John öffentlich erklärt, dass er die Mannschaft nicht mehr wie gewünscht erreiche. Die sportliche Entwicklung sei dadurch gefährdet. Auf seinen eigenen Wunsch hin wurde nun „der Weg für einen Neuanfang freigemacht“, wie es in der Stellungnahme heißt.

Die sportliche Lage ist angespannt: Nach sechs Spieltagen steht der TV Stuhr als Aufsteiger mit null Punkten und 9:29 Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Wer die Nachfolge auf der Trainerbank übernimmt, soll zeitnah bekanntgegeben werden.