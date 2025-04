TV Stuhr rüstet für 2025/26 auf – Silas Schreck vom Ligakonkurrenten

Schreck absolviert aktuell ein Duales Studium bei der Bereitschaftspolizei und gehört in seiner ersten Herrensaison zu den festen Größen im Weyher Kader. Vier Tore in 15 Einsätzen (840 Spielminuten) sprechen für sich – und lassen erahnen, welches Entwicklungspotenzial in ihm steckt.

Seine fußballerische Ausbildung ist bemerkenswert: Beim JFV Weyhe-Stuhr sammelte Schreck Erfahrung in der Regionalliga Nord (C- und A-Junioren) und in der Bremer Verbandsliga (U17), wo er in der Saison 2021/22 Torschützenkönig wurde. Zuletzt stand er zudem für die U19 II von Werder Bremen in der Verbandsliga Bremen auf dem Platz.