TV Stuhr holt Eigengewächs zurück

– Foto: André Nückel

Der TV Stuhr setzt in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 früh auf Kontinuität und Identifikation. Mit Lukas Schröder kehrt ein langjähriger Jugendspieler nach sechs Jahren im leistungsorientierten Nachwuchsfußball zu seinem Heimatverein zurück.

Für Lukas Schröder bedeutet die kommende Saison einen Neustart im vertrauten Umfeld. Nachdem der TV Stuhr ihm in den vergangenen Jahren keine Perspektive im höherklassigen Jugendbereich bieten konnte, sammelte der Offensivspieler beziehungsweise Mittelfeldakteur andernorts Erfahrung im leistungsorientierten Nachwuchsfußball.

Nun kehrt der in Stuhr wohnhafte Spieler zu seinem Heimatverein zurück und wird dort erstmals im Herrenbereich auflaufen. Parallel absolviert Schröder derzeit eine kaufmännische Ausbildung – ein Schritt, der die Rückkehr in die Heimat zusätzlich begünstigt haben dürfte.