TV Stuhr holt Eigengewächs zurück

Der TV Stuhr setzt in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 früh auf Kontinuität und Identifikation. Mit Lukas Schröder kehrt ein langjähriger Jugendspieler nach sechs Jahren im leistungsorientierten Nachwuchsfußball zu seinem Heimatverein zurück.
Für Lukas Schröder bedeutet die kommende Saison einen Neustart im vertrauten Umfeld. Nachdem der TV Stuhr ihm in den vergangenen Jahren keine Perspektive im höherklassigen Jugendbereich bieten konnte, sammelte der Offensivspieler beziehungsweise Mittelfeldakteur andernorts Erfahrung im leistungsorientierten Nachwuchsfußball.
Nun kehrt der in Stuhr wohnhafte Spieler zu seinem Heimatverein zurück und wird dort erstmals im Herrenbereich auflaufen. Parallel absolviert Schröder derzeit eine kaufmännische Ausbildung – ein Schritt, der die Rückkehr in die Heimat zusätzlich begünstigt haben dürfte.
Beim TV Stuhr wird die Rückkehr des Eigengewächses nicht nur sportlich positiv aufgenommen. Trainer Torsten Flügger und viele Spieler kennen Schröder bereits seit Jahren, weshalb die Integration innerhalb der Mannschaft als nahezu selbstverständlich gilt.
Im Vereinsumfeld wird der Rückkehrer entsprechend als „Local Hero“ beschrieben – ein Spieler mit regionaler Verwurzelung und hoher Identifikation mit dem Klub.
Für den TV Stuhr ist die Verpflichtung zugleich ein Signal für den eingeschlagenen Weg: junge Spieler aus der Region zurück an den Verein zu binden und ihnen im Herrenbereich eine sportliche Perspektive zu bieten.