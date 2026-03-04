TV Stuhr erneut ohne Trainer: Marc Schönthal tritt zurück

– Foto: Christoph Kulhoff

Beim TV Stuhr kommt es erneut zu einer Veränderung auf der Trainerposition der ersten Herrenmannschaft. Der Verein und Marc Schönthal haben ihre Zusammenarbeit beendet. Schönthal hatte den Klub aus persönlichen und privaten Gründen selbst um die Auflösung seines Engagements gebeten.

Der Verein akzeptierte diesen Schritt und bedankte sich für die Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten. In einer Mitteilung würdigte der TV Stuhr insbesondere Schönthals Einsatz und seine Arbeit mit der Mannschaft während seiner rund viermonatigen Amtszeit.

Bis auf Weiteres übernimmt Stephan Stindt erneut die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft. Stindt kennt sowohl das Team als auch das Umfeld im Verein sehr gut und soll in der aktuellen Situation für Stabilität und Kontinuität sorgen.