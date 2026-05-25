TV Straßdorf siegt klar, SV Pfahlheim in Torlaune, Gussenstadt mit 8:0

Vor 153 Zuschauern feierte die SG Bettringen II einen deutlichen Heimsieg gegen die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg. Moritz Schabel brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Lange blieb die Partie offen, ehe Erion Ismaili in der 67. Minute auf 2:0 erhöhte. Tim Oster brachte die Gäste mit dem Anschlusstreffer noch einmal heran (78.), doch in der Nachspielzeit machte Bettringen alles klar. Enis Terzioglu traf zum 3:1 (90.+1), ehe Bugru-Yakup Kaya kurz darauf den 4:1-Endstand erzielte (90.+6).

FC Spraitbach – TSV Heubach 2:1

Der FC Spraitbach sicherte sich gegen den TSV Heubach einen späten Heimsieg. Robin Antz brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Toni Riggio jedoch der Ausgleich für die Gäste (45.). Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Robin Antz in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer des Tages doch noch den Sieg für Spraitbach perfekt machte (90.).

TSB Schwäbisch Gmünd – TSV Mutlangen 4:3

Die Zuschauer sahen in Schwäbisch Gmünd ein torreiches und abwechslungsreiches Spiel. Enes Yazan brachte den TSB früh in Führung (10.), doch Sinan Keskin glich wenig später aus (17.). Noch vor der Pause stellte Yazan mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung her (28.), ehe Sebastian Steinke per Foulelfmeter zum 2:2 traf (45.). Direkt nach Wiederbeginn sorgten David Karacic (48.) und erneut Enes Yazan (50.) für eine Zwei-Tore-Führung der Gastgeber. Egzon Zejnulahi verkürzte in der 85. Minute noch einmal auf 3:4, doch der TSB Schwäbisch Gmünd brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Hussenhofen – TV Straßdorf 0:5

Der TV Straßdorf feierte beim SV Hussenhofen einen klaren Auswärtssieg. Bastian Herr brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Patrick Gräßle zunächst per Handelfmeter auf 2:0 (57.) und legte wenig später seinen zweiten Treffer nach (63.). Bastian Herr traf in der 67. Minute ebenfalls zum zweiten Mal, ehe Elias Schnurr nur fünf Minuten später den Treffer zum 5:0-Endstand erzielte (72.).

1. FC Stern Mögglingen – TV Herlikofen 0:3

Der TV Herlikofen setzte sich beim 1. FC Stern Mögglingen souverän durch. Yannick Hägele brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Marlon Großmann auf 2:0 (39.). In der Schlussphase machte Großmann mit seinem zweiten Treffer des Tages schließlich alles klar und sorgte in der 85. Minute für den 3:0-Endstand.

FC Schechingen – SGM Lautern-Essingen 3:1

Der FC Schechingen gewann gegen die SGM Lautern-Essingen verdient mit 3:1. Fabian Heinrich brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel gelang Uwe Sonnleitner zunächst der Ausgleich für die Gäste (59.). Marcel Ziegler stellte jedoch in der 72. Minute die erneute Führung für Schechingen her. Kurz vor Schluss sorgte Jonas Ziegler mit dem dritten Treffer schließlich für die Entscheidung (89.).

TSV Großdeinbach – TV Heuchlingen 5:1

Der TSV Großdeinbach feierte gegen den TV Heuchlingen einen deutlichen Heimsieg. Dominic Melcher brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elvan Beyer per Foulelfmeter auf 2:0 (48.) und legte später noch das dritte Tor nach (71.). Dominic Melcher sorgte mit zwei weiteren Treffern innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse und schnürte einen Dreierpack (74., 83.). Marcel Wöller gelang in der 88. Minute nur noch der Ehrentreffer für die Gäste.