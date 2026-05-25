TV Straßdorf siegt klar, SV Pfahlheim in Torlaune, Gussenstadt mit 8:0

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SG Bettringen II – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 4:1
Vor 153 Zuschauern feierte die SG Bettringen II einen deutlichen Heimsieg gegen die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg. Moritz Schabel brachte die Gastgeber in der 31. Minute in Führung. Lange blieb die Partie offen, ehe Erion Ismaili in der 67. Minute auf 2:0 erhöhte. Tim Oster brachte die Gäste mit dem Anschlusstreffer noch einmal heran (78.), doch in der Nachspielzeit machte Bettringen alles klar. Enis Terzioglu traf zum 3:1 (90.+1), ehe Bugru-Yakup Kaya kurz darauf den 4:1-Endstand erzielte (90.+6).
FC Spraitbach – TSV Heubach 2:1
Der FC Spraitbach sicherte sich gegen den TSV Heubach einen späten Heimsieg. Robin Antz brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Toni Riggio jedoch der Ausgleich für die Gäste (45.). Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Robin Antz in der Schlussminute mit seinem zweiten Treffer des Tages doch noch den Sieg für Spraitbach perfekt machte (90.).
TSB Schwäbisch Gmünd – TSV Mutlangen 4:3
Die Zuschauer sahen in Schwäbisch Gmünd ein torreiches und abwechslungsreiches Spiel. Enes Yazan brachte den TSB früh in Führung (10.), doch Sinan Keskin glich wenig später aus (17.). Noch vor der Pause stellte Yazan mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung her (28.), ehe Sebastian Steinke per Foulelfmeter zum 2:2 traf (45.). Direkt nach Wiederbeginn sorgten David Karacic (48.) und erneut Enes Yazan (50.) für eine Zwei-Tore-Führung der Gastgeber. Egzon Zejnulahi verkürzte in der 85. Minute noch einmal auf 3:4, doch der TSB Schwäbisch Gmünd brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
SV Hussenhofen – TV Straßdorf 0:5
Der TV Straßdorf feierte beim SV Hussenhofen einen klaren Auswärtssieg. Bastian Herr brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Patrick Gräßle zunächst per Handelfmeter auf 2:0 (57.) und legte wenig später seinen zweiten Treffer nach (63.). Bastian Herr traf in der 67. Minute ebenfalls zum zweiten Mal, ehe Elias Schnurr nur fünf Minuten später den Treffer zum 5:0-Endstand erzielte (72.).
1. FC Stern Mögglingen – TV Herlikofen 0:3
Der TV Herlikofen setzte sich beim 1. FC Stern Mögglingen souverän durch. Yannick Hägele brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Marlon Großmann auf 2:0 (39.). In der Schlussphase machte Großmann mit seinem zweiten Treffer des Tages schließlich alles klar und sorgte in der 85. Minute für den 3:0-Endstand.
FC Schechingen – SGM Lautern-Essingen 3:1
Der FC Schechingen gewann gegen die SGM Lautern-Essingen verdient mit 3:1. Fabian Heinrich brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (39.). Nach dem Seitenwechsel gelang Uwe Sonnleitner zunächst der Ausgleich für die Gäste (59.). Marcel Ziegler stellte jedoch in der 72. Minute die erneute Führung für Schechingen her. Kurz vor Schluss sorgte Jonas Ziegler mit dem dritten Treffer schließlich für die Entscheidung (89.).
TSV Großdeinbach – TV Heuchlingen 5:1
Der TSV Großdeinbach feierte gegen den TV Heuchlingen einen deutlichen Heimsieg. Dominic Melcher brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Elvan Beyer per Foulelfmeter auf 2:0 (48.) und legte später noch das dritte Tor nach (71.). Dominic Melcher sorgte mit zwei weiteren Treffern innerhalb weniger Minuten für klare Verhältnisse und schnürte einen Dreierpack (74., 83.). Marcel Wöller gelang in der 88. Minute nur noch der Ehrentreffer für die Gäste.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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TSV Westhausen – SV Pfahlheim 1:6
Vor 60 Zuschauern feierte der SV Pfahlheim beim TSV Westhausen einen Kantersieg. Tim Häußler brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung. Danach übernahm Bruno Wohlfrom die Hauptrolle und erhöhte innerhalb weniger Minuten mit drei Treffern auf 4:0 (20., 29., 31. Foulelfmeter). Kurz vor der Pause sorgte Marius Veile mit dem fünften Treffer bereits für die Vorentscheidung (45.+1). Direkt nach Wiederbeginn gelang Jonas Pfliegner immerhin der Ehrentreffer für Westhausen (47.), ehe Bruno Wohlfrom mit seinem vierten Treffer des Tages in der 64. Minute den 6:1-Endstand herstellte.
FC Ellwangen – SV Lauchheim 1:1
Der FC Ellwangen und der SV Lauchheim trennten sich mit einem Unentschieden. Felix Lutz brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Kadir Ciraci erzielte noch vor der Pause den Ausgleich zum 1:1 (40.). Weitere Treffer fielen anschließend nicht mehr.
FSV Zöbingen – FC Röhlingen 3:0
Der FSV Zöbingen gewann gegen den FC Röhlingen dank eines überragenden Gabriel Gruber deutlich mit 3:0. Gruber brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung und erhöhte kurz nach der Pause per Foulelfmeter auf 2:0 (47.). Die Gäste vergaben wenig später die Chance auf den Anschlusstreffer, als Pius Brenner einen Elfmeter verschoss (50.). In der 78. Minute machte Gabriel Gruber mit seinem dritten Treffer des Tages schließlich alles klar.
Sportfreunde Rosenberg – SC Unterschneidheim 2:4
Der SC Unterschneidheim setzte sich bei den Sportfreunden Rosenberg verdient durch. Tim Dritschler brachte die Gäste bereits in der zweiten Minute per Foulelfmeter in Führung. Dominik De Gruyter gelang in der 25. Minute zunächst der Ausgleich für Rosenberg, doch Nicolas Wünsch stellte nur wenig später die erneute Führung her (28.). Nach der Pause erhöhten Daniel Rein (63.) und Johannes Kleisz (75.) auf 4:1. Robin Bereta konnte in der 87. Minute nur noch zum 2:4-Endstand verkürzen.
SG Eigenzell-Ellenberg – TSV Adelmannsfelden 1:1
Die SG Eigenzell-Ellenberg und der TSV Adelmannsfelden teilten sich die Punkte. Tim Kailer brachte die Gastgeber bereits früh per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (11.). Direkt nach Wiederbeginn gelang Johannes Sturm jedoch der Ausgleich für die Gäste (46.). Danach blieb es in einer ausgeglichenen Partie beim Unentschieden.
SGM Rindelbach/Neunheim – TSG Abtsgmünd 1:5
Die TSG Abtsgmünd gewann bei der SGM Rindelbach/Neunheim deutlich. Christoph Schäfer brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm Clemens Schmid mit einem Dreierpack die Hauptrolle und erhöhte innerhalb von knapp 30 Minuten auf 4:0 (49., 60., 76.). Luka Erhardt gelang per Foulelfmeter noch der Ehrentreffer für die Gastgeber (87.), ehe Christoph Schäfer in der Schlussminute den Treffer zum 5:1-Endstand erzielte (90.).
FV Viktoria Wasseralfingen – SGM Fachsenfeld/Dewangen 1:1
Der FV Viktoria Wasseralfingen und die SGM Fachsenfeld/Dewangen trennten sich mit einem Remis. Cemal Krasniqi brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Jonas Christlieb in der 59. Minute der Ausgleich für die Gäste. Weitere Tore fielen anschließend nicht mehr.
SV Kerkingen – SV Jagstzell 1:2
Der SV Jagstzell nahm beim SV Kerkingen drei Punkte mit. Max Rettenmeier brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Adrian Leib gelang kurz vor der Pause der Ausgleich für die Gastgeber (41.), doch tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellte Philipp Wunder die erneute Führung für Jagstzell her (45.+5). Nach dem Seitenwechsel vergab Max Rettenmeier die Chance auf die Vorentscheidung, als er einen Elfmeter verschoss (59.). Dennoch brachte der SV Jagstzell den knappen Vorsprung über die Zeit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
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