TV Straßdorf mit 8:0, 2 Platzverweise für Fachsenfeld, Königsbronn top

Kreisliga A2:

SGM Rindelbach/Neunheim – FC Röhlingen 2:3

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Lukas Wanner erlöste die Heimfans in der 58. Minute mit dem Führungstreffer, doch die Freude währte nicht lange. Der FC Röhlingen zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Begegnung innerhalb von nur neun Minuten komplett: Jonathan Helmle (65.), Raphael Junker (71.) und Simon Junker (74.) schockten die SGM mit einem wahren Tore-Blitz. Rindelbach gab sich zwar nicht auf und kam durch Wanners zweiten Treffer (88.) noch einmal heran, doch der Ausgleich wollte in der hitzigen Schlussphase nicht mehr fallen. Ein effizienter Auftritt der Gäste, die den knappen Vorsprung über die Zeit retteten.

SV Kerkingen – FSV Zöbingen 2:1

Der SV Kerkingen sicherte sich in einem hart umkämpften Spiel drei wichtige Zähler. Adrian Leib stellte bereits in der 12. Minute die Weichen auf Sieg, als er zur frühen Führung traf. Zöbingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden, belohnte sich aber im zweiten Durchgang durch Linus Thum (67.) mit dem Ausgleich. In der Schlussphase bewiesen die Kerkinger jedoch den längeren Atem: Jochen Plöchl wurde in der 82. Minute zum Matchwinner, als er den Ball zum 2:1-Endstand im Netz versenkte. Während Kerkingen den Heimsieg feierte, blieb Zöbingen trotz einer engagierten zweiten Halbzeit ohne Ertrag.

TSV Westhausen – FV Viktoria Wasseralfingen 3:3

Was für ein Drama im Westhausener Stadion! In einer Partie mit ständig wechselnden Vorzeichen schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Leon Benguric wurde für Westhausen zum Mann für die wichtigen Tore, als er gleich zweimal (45., 55.) Rückstände ausglich. Nachdem Lukas Schäfer in der 70. Minute zur 3:2-Führung traf, schien der Heimsieg greifbar – besonders, als Wasseralfingens Adrian Sladic in der 90. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Doch der Wahnsinn folgte in der Nachspielzeit: In der siebten Minute der Extra-Zeit (90.+7) schlug Jeremy Ulmer in Unterzahl zu und sicherte der Viktoria den viel umjubelten Last-Minute-Punkt.

TSV Adelmannsfelden – FC Ellwangen 2:6

Die Zuschauer in Adelmannsfelden rieben sich verwundert die Augen, als in den ersten elf Minuten bereits vier Tore fielen. Johannes Sturm brachte die Hausherren zwar in der 3. Minute in Front, doch Ellwangen antwortete mit einer gnadenlosen Offensive. Andrej Funk (5.), Julian Schubert (8.) und David Banen Essome (11.) drehten das Spiel im Eiltempo. Noch vor der Pause schraubten Efendi Erol (26.) und Yvan Funk (32.) das Ergebnis auf 1:5 hoch. Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste ruhiger angehen; Michael Wiedemann (79.) erhöhte nochmals, bevor Philipp Hahn (90.+1) lediglich Ergebniskosmetik betrieb. Eine Machtdemonstration des FC Ellwangen, die den TSV völlig überrumpelte.

SV Pfahlheim – SG Eigenzell-Ellenberg 3:1

Der SV Pfahlheim bewies in einem Geduldsspiel den längeren Atem. Die Gäste der SG Eigenzell-Ellenberg erwischten den besseren Start und gingen durch Aron Adler (20.) in Führung. Robin Parnitzke gelang jedoch noch vor dem Pausenpfiff (40.) der psychologisch wichtige Ausgleich. Die zweite Halbzeit blieb lange Zeit offen, bis Valentin Konle zum großen Helden des Nachmittags avancierte. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase (85., 90.+2) entschied er die Partie fast im Alleingang zugunsten des SVP. Ein Sieg des Willens für Pfahlheim, der erst in den letzten Minuten unter Dach und Fach gebracht wurde.

SV Jagstzell – TSG Abtsgmünd 2:0

In Jagstzell sahen die Fans einen souveränen Auftritt der Heimelf, die vor allem in der ersten Halbzeit die Weichen auf Erfolg stellte. Jonathan Erhard sorgte bereits in der 9. Minute für den perfekten Auftakt. Abtsgmünd bemühte sich zwar um Stabilität, fand aber gegen die griffige Jagstzeller Defensive kaum ein Durchkommen. Kurz vor dem Seitenwechsel (43.) erhöhte Max Rettenmeier auf 2:0. Im zweiten Durchgang verwaltete Jagstzell den Vorsprung geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu. Ein ungefährdeter Heimsieg für den SVJ, der durch Effizienz und eine solide Abwehrleistung überzeugte.

SC Unterschneidheim – SV Lauchheim 1:2

Bitteres Ende für den SC Unterschneidheim: Trotz eines Blitzstarts durch Tim Dritschler (10.) konnten die Hausherren den Vorsprung nicht über die Zeit retten. Lauchheim blieb geduldig und kam kurz vor der Halbzeitpause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Malik Zubhadjier (41.) zurück ins Spiel. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Abnutzungskampf im Mittelfeld, bei dem Lauchheim das glücklichere Ende für sich hatte. Felix Lutz markierte in der 79. Minute den Siegtreffer für die Gäste. Unterschneidheim warf in den letzten Minuten alles nach vorne, konnte die knappe Heimniederlage gegen abgeklärte Lauchheimer aber nicht mehr verhindern.

Sportfreunde Rosenberg – SGM Fachsenfeld/Dewangen 2:1

Diese Partie war an Intensität und Disziplinlosigkeit der Gäste kaum zu überbieten. Rosenberg schien nach Toren von Roman Schiele (33.) und Dominik Hirschle (55.) bereits auf der sicheren Siegerstraße. Die SGM Fachsenfeld kam zwar durch Markus Guth (78.) noch einmal heran, schwächte sich in der Schlussphase dann aber massiv selbst. Innerhalb von nur sechs Minuten flogen Cedric Vilhelm (80.) und Andreas Schock (86.) jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. In doppelter Unterzahl fehlte den Gästen die Kraft für eine Schlussoffensive, sodass Rosenberg die drei Punkte behielt. Ein Erfolg für die Sportfreunde gegen am Ende dezimierte Gäste.

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