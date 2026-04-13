TV Straßdorf mit 8:0, 2 Platzverweise für Fachsenfeld, Königsbronn top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
SG Bettringen II – TV Heuchlingen 4:3
Was für eine furiose Aufholjagd in Bettringen! Die nur 42 Zuschauer erlebten ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Heuchlingen schien nach Toren von Köhnlein, Waidmann und Dollinger bereits wie der sichere Sieger, als es nach 64 Minuten 1:3 stand. Doch die Bettringer Reserve bewies Moral: Sahin Ertan läutete in der 76. Minute die Wende ein, bevor ein Doppelschlag durch Tom Lauer (84.) und Erion Ismaili (85.) das Spiel innerhalb von nur sechzig Sekunden komplett drehte. Ein Sieg des puren Willens für die SG!
1. FC Stern Mögglingen – TSV Heubach 3:3
130 Zuschauer sahen ein packendes Duell, in dem Heubach nach einem 1:0-Rückstand das Spiel drehte und durch einen Foulelfmeter von Bilal Semmo (66.) bereits mit 1:3 führte. Alles deutete auf einen Auswärtssieg hin, doch die Schlussminuten gehörten dem "Stern". Dennis Buchhauser (89.) und Ferhat Karaca in der Nachspielzeit (90.+2) retteten Mögglingen in letzter Sekunde einen Punkt. Heubach blieb fassungslos über die vergebenen zwei Zähler zurück.
TSB Schwäbisch Gmünd – FC Spraitbach 1:1
In Gmünd lieferten sich beide Teams einen harten Abnutzungskampf. Nachdem Robin Antz die Gäste in der 34. Minute in Front gebracht hatte, glich Lukas Frank für den TSB aus. In der Schlussphase wurde es richtig hitzig: Erst sah der Spraitbacher Kevin Schuster Gelb-Rot (79.), wenig später wurde auch Enes Yazan auf Gmünder Seite mit glatt Rot (85.) vorzeitig zum Duschen geschickt. Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung in einer Partie, die vor allem von der Intensität in den Zweikämpfen lebte.
SV Hussenhofen – TSV Großdeinbach 1:1
Lange Zeit passierte in Hussenhofen wenig vor den Toren, doch die Schlussviertelstunde hatte es in sich. Dominic Melcher schockte die Hausherren in der 76. Minute mit dem 0:1, doch Hussenhofen gab nicht auf. Peter Schwarzkopf erlöste die Heimfans in der 87. Minute mit dem späten Ausgleich. Die Emotionen kochten kurz vor dem Abpfiff noch einmal hoch, als Melih Cetinkaya (89.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Ein Remis, das sich für beide Seiten nach der späten Torfolge wohl wie ein gewonnenes Unentschieden anfühlt.
1. FC Eschach – FC Schechingen 2:1
Eschach feierte einen hart erkämpften Heimsieg gegen Schechingen. Durch eine konzentrierte erste Halbzeit und Tore von Gosolitsch (27.) und Altvater (41.) legten die Hausherren den Grundstein für den Erfolg. Schechingen kam zwar durch Andreas Maier (65.) noch einmal heran und drängte in der Schlussphase massiv auf den Ausgleich, doch die Eschacher Defensive hielt dem Druck stand. Am Ende rettete der 1. FC den knappen Vorsprung über die Zeit und behielt die drei Punkte im eigenen Stadion.
TV Straßdorf – TSV Waldhausen 8:0
Eine Machtdemonstration des TV Straßdorf! Die Gäste aus Waldhausen gerieten von der ersten Minute an unter die Räder und fanden zu keinem Zeitpunkt Mittel gegen die entfesselte Heimelf. Überragender Akteur des Tages war Dominik Bertsch, der die Waldhauser Defensive fast im Alleingang zerlegte und gleich viermal (6., 30., 36., 69.) einnetzte. Auch Olschewsky, Pflieger, Hogh und Stempfle trugen sich in die Torschützenliste ein. Ein berauschender Nachmittag für Straßdorf, während für Waldhausen dieser Albtraum nicht schnell genug enden konnte.
TSV Mutlangen – TV Herlikofen 2:3
Mutlangen gab eine sicher geglaubte Führung noch aus der Hand. Nach etwas mehr als einer halben Stunde schien der TSV nach Toren von Niersberger und Steinke (Foulelfmeter) bereits auf der Siegerstraße. Doch Herlikofen bewies eine beeindruckende Moral: Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Florian Pflieger (45.+3) wirkte wie ein Wachmacher. Im zweiten Durchgang drehten Yannick Hägele (66.) und schließlich Finn Simeta (76.) die Partie komplett zugunsten der Gäste. Ein bitterer Nachmittag für Mutlangen, während Herlikofen den Comeback-Sieg ausgelassen feierte.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SGM Lautern-Essingen 3:7
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer beim SGM-Duell geboten. Die Gäste aus Lautern-Essingen legten los wie die Feuerwehr und führten durch einen bärenstarken Dominik Gebel und Uwe Sonnleitner bereits nach einer Stunde uneinholbar mit 0:5. Alfdorf steckte zwar nicht auf und kam durch Tim Oster (Doppelpack) und Daniel Richter noch zu drei Treffern, doch die Defensive war an diesem Tag völlig überfordert. Dominik Gebel machte mit seinem dritten Treffer (84.) den Deckel drauf, bevor Felix Seeliger (90.) den Schlusspunkt zum 3:7 setzte. Ein deutliches Statement der Gäste!
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
SGM Rindelbach/Neunheim – FC Röhlingen 2:3
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig an Fahrt aufnahm. Lukas Wanner erlöste die Heimfans in der 58. Minute mit dem Führungstreffer, doch die Freude währte nicht lange. Der FC Röhlingen zeigte sich unbeeindruckt und drehte die Begegnung innerhalb von nur neun Minuten komplett: Jonathan Helmle (65.), Raphael Junker (71.) und Simon Junker (74.) schockten die SGM mit einem wahren Tore-Blitz. Rindelbach gab sich zwar nicht auf und kam durch Wanners zweiten Treffer (88.) noch einmal heran, doch der Ausgleich wollte in der hitzigen Schlussphase nicht mehr fallen. Ein effizienter Auftritt der Gäste, die den knappen Vorsprung über die Zeit retteten.
SV Kerkingen – FSV Zöbingen 2:1
Der SV Kerkingen sicherte sich in einem hart umkämpften Spiel drei wichtige Zähler. Adrian Leib stellte bereits in der 12. Minute die Weichen auf Sieg, als er zur frühen Führung traf. Zöbingen brauchte lange, um ins Spiel zu finden, belohnte sich aber im zweiten Durchgang durch Linus Thum (67.) mit dem Ausgleich. In der Schlussphase bewiesen die Kerkinger jedoch den längeren Atem: Jochen Plöchl wurde in der 82. Minute zum Matchwinner, als er den Ball zum 2:1-Endstand im Netz versenkte. Während Kerkingen den Heimsieg feierte, blieb Zöbingen trotz einer engagierten zweiten Halbzeit ohne Ertrag.
TSV Westhausen – FV Viktoria Wasseralfingen 3:3
Was für ein Drama im Westhausener Stadion! In einer Partie mit ständig wechselnden Vorzeichen schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Leon Benguric wurde für Westhausen zum Mann für die wichtigen Tore, als er gleich zweimal (45., 55.) Rückstände ausglich. Nachdem Lukas Schäfer in der 70. Minute zur 3:2-Führung traf, schien der Heimsieg greifbar – besonders, als Wasseralfingens Adrian Sladic in der 90. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Doch der Wahnsinn folgte in der Nachspielzeit: In der siebten Minute der Extra-Zeit (90.+7) schlug Jeremy Ulmer in Unterzahl zu und sicherte der Viktoria den viel umjubelten Last-Minute-Punkt.
TSV Adelmannsfelden – FC Ellwangen 2:6
Die Zuschauer in Adelmannsfelden rieben sich verwundert die Augen, als in den ersten elf Minuten bereits vier Tore fielen. Johannes Sturm brachte die Hausherren zwar in der 3. Minute in Front, doch Ellwangen antwortete mit einer gnadenlosen Offensive. Andrej Funk (5.), Julian Schubert (8.) und David Banen Essome (11.) drehten das Spiel im Eiltempo. Noch vor der Pause schraubten Efendi Erol (26.) und Yvan Funk (32.) das Ergebnis auf 1:5 hoch. Im zweiten Durchgang ließen es die Gäste ruhiger angehen; Michael Wiedemann (79.) erhöhte nochmals, bevor Philipp Hahn (90.+1) lediglich Ergebniskosmetik betrieb. Eine Machtdemonstration des FC Ellwangen, die den TSV völlig überrumpelte.
SV Pfahlheim – SG Eigenzell-Ellenberg 3:1
Der SV Pfahlheim bewies in einem Geduldsspiel den längeren Atem. Die Gäste der SG Eigenzell-Ellenberg erwischten den besseren Start und gingen durch Aron Adler (20.) in Führung. Robin Parnitzke gelang jedoch noch vor dem Pausenpfiff (40.) der psychologisch wichtige Ausgleich. Die zweite Halbzeit blieb lange Zeit offen, bis Valentin Konle zum großen Helden des Nachmittags avancierte. Mit einem Doppelschlag in der Schlussphase (85., 90.+2) entschied er die Partie fast im Alleingang zugunsten des SVP. Ein Sieg des Willens für Pfahlheim, der erst in den letzten Minuten unter Dach und Fach gebracht wurde.
SV Jagstzell – TSG Abtsgmünd 2:0
In Jagstzell sahen die Fans einen souveränen Auftritt der Heimelf, die vor allem in der ersten Halbzeit die Weichen auf Erfolg stellte. Jonathan Erhard sorgte bereits in der 9. Minute für den perfekten Auftakt. Abtsgmünd bemühte sich zwar um Stabilität, fand aber gegen die griffige Jagstzeller Defensive kaum ein Durchkommen. Kurz vor dem Seitenwechsel (43.) erhöhte Max Rettenmeier auf 2:0. Im zweiten Durchgang verwaltete Jagstzell den Vorsprung geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste mehr zu. Ein ungefährdeter Heimsieg für den SVJ, der durch Effizienz und eine solide Abwehrleistung überzeugte.
SC Unterschneidheim – SV Lauchheim 1:2
Bitteres Ende für den SC Unterschneidheim: Trotz eines Blitzstarts durch Tim Dritschler (10.) konnten die Hausherren den Vorsprung nicht über die Zeit retten. Lauchheim blieb geduldig und kam kurz vor der Halbzeitpause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Malik Zubhadjier (41.) zurück ins Spiel. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Abnutzungskampf im Mittelfeld, bei dem Lauchheim das glücklichere Ende für sich hatte. Felix Lutz markierte in der 79. Minute den Siegtreffer für die Gäste. Unterschneidheim warf in den letzten Minuten alles nach vorne, konnte die knappe Heimniederlage gegen abgeklärte Lauchheimer aber nicht mehr verhindern.
Sportfreunde Rosenberg – SGM Fachsenfeld/Dewangen 2:1
Diese Partie war an Intensität und Disziplinlosigkeit der Gäste kaum zu überbieten. Rosenberg schien nach Toren von Roman Schiele (33.) und Dominik Hirschle (55.) bereits auf der sicheren Siegerstraße. Die SGM Fachsenfeld kam zwar durch Markus Guth (78.) noch einmal heran, schwächte sich in der Schlussphase dann aber massiv selbst. Innerhalb von nur sechs Minuten flogen Cedric Vilhelm (80.) und Andreas Schock (86.) jeweils mit Gelb-Rot vom Platz. In doppelter Unterzahl fehlte den Gästen die Kraft für eine Schlussoffensive, sodass Rosenberg die drei Punkte behielt. Ein Erfolg für die Sportfreunde gegen am Ende dezimierte Gäste.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++