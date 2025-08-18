TV Straßdorf mit 5:1, SV Kerkingen siegt im mitreißenden Torfestival

TSV Heubach – TSB Schwäbisch Gmünd 1:1

Ein Spiel mit einem späten Drama: Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Petar Kranjcec den TSV Heubach in der 54. Minute verdient in Führung. Lange sah es nach einem knappen Heimsieg aus, doch in der Nachspielzeit schlug Enes Yazan zu und traf in der 90.+3 Minute zum 1:1-Endstand.

FC Spraitbach – TV Herlikofen 1:3

Der FC Spraitbach startete furios in die Partie, als Lukas Karanikas bereits in der 18. Minute das 1:0 erzielte. Doch Herlikofen antwortete sofort: Edwin Skwara glich nur vier Minuten später aus (22.), ehe Marc Bauer in der 31. Minute das Spiel drehte. In der Schlussphase sorgte Marlon Großmann mit dem 1:3 (77.) für die Entscheidung.

TSV Großdeinbach – TSV Waldhausen 2:2

Eine abwechslungsreiche Begegnung mit wechselnden Führungen. Robin Justl brachte Waldhausen in der 41. Minute in Front, doch Elvan Beyer glich kurz nach der Pause für Großdeinbach aus (49.). Kenny Maurice Spengler traf in der 58. Minute erneut für die Gäste, ehe Dominic Melcher in der 85. Minute das 2:2 rettete.

FC Schechingen – TV Straßdorf 1:5

Der FC Schechingen legte zwar mit dem 1:0 von Aron Abele in der 13. Minute los, doch dann übernahmen die Gäste das Kommando. Max Berghaus glich in der 21. Minute aus und legte nach der Pause mit einem weiteren Treffer (57.) nach. Bereits zuvor hatte Dominik Bertsch in der 53. Minute die Führung für Straßdorf erzielt. In der 70. Minute erhöhte Davut Özbek auf 1:4, ehe Niko Sittner (85.) den Schlusspunkt setzte.

1. FC Stern Mögglingen – TSV Mutlangen 2:2

Ein intensives Derby mit packendem Verlauf. David Schwarz brachte Mutlangen bereits in der 4. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Ibrahim Cakmak für die Hausherren aus (45.), doch fast im Gegenzug stellte Gezim Zymeri den alten Abstand wieder her (45.+2). In der 74. Minute sorgte Justin Fuchs für das 2:2. Die Partie endete mit einem Platzverweis: Elmas Patkovic sah in der 90. Minute wegen Nachtreten Rot.

1. FC Eschach – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 0:0

Hier blieb es beim torlosen Remis. Beide Mannschaften konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen und teilten sich am Ende die Punkte.

SV Hussenhofen – SG Bettringen II 1:2

Der SV Hussenhofen begann mit viel Schwung, doch bereits in der 25. Minute vergab David Felske die große Chance zur Führung, als er einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte – Torwart Emilio Mejia Pinto parierte. Kurz vor der Pause erzielte Rico Seemann dann doch das 1:0 (40.). Doch Bettringen drehte die Partie spät: Semih Terzioglu glich in der 81. Minute aus, Noel Krieger traf in der 88. Minute zum 1:2-Auswärtssieg.

TV Heuchlingen – SGM Lautern-Essingen 3:1

Heuchlingen legte stark los und lag nach Treffern von Julian Bäuml (19.) und Philipp Köhnlein (34.) zur Pause mit 2:0 in Front. In der 68. Minute kam Lautern-Essingen durch Uwe Sonnleitner zwar zurück, doch Nico Waidmann stellte per Foulelfmeter in der 86. Minute den 3:1-Endstand her.