TV Straßdorf mit 5:1, SV Kerkingen siegt im mitreißenden Torfestival

Kreisliga A1:
TSV Heubach – TSB Schwäbisch Gmünd 1:1
Ein Spiel mit einem späten Drama: Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Petar Kranjcec den TSV Heubach in der 54. Minute verdient in Führung. Lange sah es nach einem knappen Heimsieg aus, doch in der Nachspielzeit schlug Enes Yazan zu und traf in der 90.+3 Minute zum 1:1-Endstand.
FC Spraitbach – TV Herlikofen 1:3
Der FC Spraitbach startete furios in die Partie, als Lukas Karanikas bereits in der 18. Minute das 1:0 erzielte. Doch Herlikofen antwortete sofort: Edwin Skwara glich nur vier Minuten später aus (22.), ehe Marc Bauer in der 31. Minute das Spiel drehte. In der Schlussphase sorgte Marlon Großmann mit dem 1:3 (77.) für die Entscheidung.
TSV Großdeinbach – TSV Waldhausen 2:2
Eine abwechslungsreiche Begegnung mit wechselnden Führungen. Robin Justl brachte Waldhausen in der 41. Minute in Front, doch Elvan Beyer glich kurz nach der Pause für Großdeinbach aus (49.). Kenny Maurice Spengler traf in der 58. Minute erneut für die Gäste, ehe Dominic Melcher in der 85. Minute das 2:2 rettete.
FC Schechingen – TV Straßdorf 1:5
Der FC Schechingen legte zwar mit dem 1:0 von Aron Abele in der 13. Minute los, doch dann übernahmen die Gäste das Kommando. Max Berghaus glich in der 21. Minute aus und legte nach der Pause mit einem weiteren Treffer (57.) nach. Bereits zuvor hatte Dominik Bertsch in der 53. Minute die Führung für Straßdorf erzielt. In der 70. Minute erhöhte Davut Özbek auf 1:4, ehe Niko Sittner (85.) den Schlusspunkt setzte.
1. FC Stern Mögglingen – TSV Mutlangen 2:2
Ein intensives Derby mit packendem Verlauf. David Schwarz brachte Mutlangen bereits in der 4. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Ibrahim Cakmak für die Hausherren aus (45.), doch fast im Gegenzug stellte Gezim Zymeri den alten Abstand wieder her (45.+2). In der 74. Minute sorgte Justin Fuchs für das 2:2. Die Partie endete mit einem Platzverweis: Elmas Patkovic sah in der 90. Minute wegen Nachtreten Rot.
1. FC Eschach – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 0:0
Hier blieb es beim torlosen Remis. Beide Mannschaften konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen und teilten sich am Ende die Punkte.
SV Hussenhofen – SG Bettringen II 1:2
Der SV Hussenhofen begann mit viel Schwung, doch bereits in der 25. Minute vergab David Felske die große Chance zur Führung, als er einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte – Torwart Emilio Mejia Pinto parierte. Kurz vor der Pause erzielte Rico Seemann dann doch das 1:0 (40.). Doch Bettringen drehte die Partie spät: Semih Terzioglu glich in der 81. Minute aus, Noel Krieger traf in der 88. Minute zum 1:2-Auswärtssieg.
TV Heuchlingen – SGM Lautern-Essingen 3:1
Heuchlingen legte stark los und lag nach Treffern von Julian Bäuml (19.) und Philipp Köhnlein (34.) zur Pause mit 2:0 in Front. In der 68. Minute kam Lautern-Essingen durch Uwe Sonnleitner zwar zurück, doch Nico Waidmann stellte per Foulelfmeter in der 86. Minute den 3:1-Endstand her.
Kreisliga A2:
FC Röhlingen – SV Kerkingen 3:4
Ein mitreißendes Torfestival boten Röhlingen und Kerkingen. Julian Brendle brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, ehe Simon Junker zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause meldete sich Kerkingen zurück: Michael Bühler verkürzte in der 50. Minute, doch nur eine Minute später stellte Simon Palm den alten Abstand wieder her (51.). Binnen weniger Minuten drehte sich die Partie erneut – Bühler traf zum 2:3 (53.), ehe Adrian Leib in der 71. Minute den Ausgleich erzielte. In der 90. Minute sorgte erneut Adrian Leib mit seinem zweiten Treffer für den umjubelten 3:4-Sieg der Gäste.
FV Viktoria Wasseralfingen – SG Eigenzell-Ellenberg 2:0
Lange blieb das Spiel torlos, ehe Luca Winkler in der 57. Minute den Bann brach und Wasseralfingen in Führung brachte. In der Schlussphase sorgte Cemal Krasniqi mit dem Treffer zum 2:0 (86.) für die Entscheidung. Damit blieben die Gastgeber in einem umkämpften Duell eiskalt vor dem Tor.
FC Ellwangen – SV Pfahlheim 0:3
Nach einer zähen ersten Halbzeit drehte Pfahlheim nach der Pause auf. Marius Veile brachte die Gäste in der 58. Minute in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Marko Stock (61.) auf 0:2. Florian Czapka setzte in der 78. Minute mit dem dritten Tor den Schlusspunkt – ein klarer Auswärtssieg für Pfahlheim.
SGM Rindelbach/Neunheim – SV Jagstzell 0:2
Die Gäste profitierten von einem frühen Eigentor: Bereits in der 6. Minute lenkte Valentin Steidle den Ball unglücklich ins eigene Netz. Antonio Saveski erhöhte wenig später (23.) auf 0:2. Rindelbach/Neunheim mühte sich vergeblich, fand aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive von Jagstzell.
TSV Adelmannsfelden – SC Unterschneidheim 0:3
Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Daniel Rein den SC Unterschneidheim in der 45. Minute in Führung. Nach der Pause legten die Gäste nach: Tim Dritschler traf in der 72. Minute zum 0:2, ehe Maximilian Reißmüller in der 84. Minute mit dem 0:3 den Auswärtssieg perfekt machte.
TSV Westhausen – Sportfreunde Rosenberg 3:0
Der TSV Westhausen zeigte eine konzentrierte Leistung und setzte sich verdient durch. Yannik Bux brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Tobias King (48.) auf 2:0. In der 77. Minute sorgte Lukas Frei mit dem dritten Treffer für klare Verhältnisse.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – SV Lauchheim 3:1
Ein Blitzstart für die Gäste: Schon in der 1. Minute brachte Max Häußler Lauchheim in Führung. Doch Fachsenfeld/Dewangen steckte nicht auf. Nach der Pause glich Daniel Rembold in der 56. Minute zum 1:1 aus. In der 69. Minute traf Michael Adrian zum 2:1, ehe Rembold nur zwei Minuten später (71.) mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand herstellte.
