TV Stockdorf trotzt Abgängen und Verletzungen: Starke Vorbereitung spendet Zuversicht Fußball: A-Klasse 1 Zugspitze von Fussball Vorort FuPa+Oberbayern · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

TV Stockdorf gegen TSV Hechendorf am 22.07.26 ab 19 Uhr in Stockdorf. Freude über 1. Tor von TV Stockdorf / Nr. 10 Philip Daul. Foto: Dagmar Rutt Fußball – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Der TV Stockdorf hat sich mit sechs Siegen für die A-Klasse-Saison warmgeschossen. Zum Auftakt wartet mit dem SV Althegnenberg der Top-Aufstiegsfavorit.

Beim TV Stockdorf steigt die Spannung vor dem Start in die neue A-Klasse-Saison. Die vergangenen Wochen machen Mut: Sechs der üppigen Anzahl von sieben Spielen in der Vorbereitung konnten die Fußballer für sich entscheiden. „Die Vorbereitung lief super“, sagt Trainer Mario Benz. Zum Saisonstart in anderthalb Wochen wartet gleich ein echter Prüfstein: Mit dem SV Althegnenberg geht es gegen den Top-Aufstiegsfavoriten. „Althegnenberg ist unfassbar stark und wird sehr schwer zu schlagen sein“, sagt Benz. Dennoch geht der TVS ambitioniert in die neue Spielzeit. „Wir wollen natürlich alles aus der Saison herausholen und oben dran sein.“ Die vergangenen Jahre zeigten, dass die Stockdorfer das Potenzial für einen Platz ganz weit vorn haben. Zum Aufstieg reichte es bislang nicht. „In den letzten Jahren wollten wir immer aufsteigen, dann kamen aber ständig Verletzungen dazwischen“, so Benz.

Auch heuer müssen er und Trainerkollege Darko Kadr mit Veränderungen im Kader umgehen. „Wir haben einige Abgänge, viele gehen zum Studieren“, sagt Benz. Besonders schmerze der studiumsbedingte Verlust von Philip Daul: „Das tut wahnsinnig weh.“ Auch Torhüter Ben Theel steht nicht mehr zur Verfügung. Hinzu kommen Verletzungssorgen, die den TVS in der Vorbereitung begleiten. Bitter ist der Ausfall von Benedikt Kilchert. Der 19-Jährige war „fest für das Mittelfeld eingeplant“ (Benz), zog sich jedoch einen Kreuzbandriss zu. Paul Ziegner fehlt mit einem Außenbandriss. „Das sind natürlich Rückschläge, gerade wenn man mit einem klaren Ziel in die Saison gehen möchte“, sagt der TVS-Coach.