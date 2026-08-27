TV Stockdorf II auf jeder Position doppelt oder dreifach besetzt – Junges Team heiß auf Saisonstart

TV Stockdorf gegen TSV Hechendorf am 22.07.26 ab 19 Uhr in Stockdorf. Trainer / TV Stockdorf. Foto: Dagmar Rutt Fußball – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Die zweite Mannschaft des TV Stockdorf geht mit einem breiten Kader in die neue B-Klasse-Saison – und will sich steigern. Im Vorjahr wurde das Team Vierter.

Vor allem die Altersstruktur des Kaders birgt großes Potenzial für die Zukunft. Neben einigen gestandenen Spielern dominiert besonders ein großer Stamm an jungen Kickern aus dem eigenen Nachwuchs an der Maria-Eich-Straße. In diesem Sommer rückte ein weiterer kompletter U19-Jahrgang in den Herrenbereich auf.

Die Kaderbreite des TV Stockdorf können sich andere Fußballvereine im Amateurbereich nur wünschen. Mit einem Gesamtbestand von knapp 50 aktiven Kickern für zwei Herrenmannschaften überstand auch die B-Klasse-Reserve der Würmtaler die Urlaubszeit ohne größere Sorgen. Bei Vollzähligkeit sei man in der zweiten Mannschaft „auf allen Positionen doppelt oder teilweise sogar dreifach besetzt“, erklärt Mario Benz, der im Trainergespann mit Darko Kadr beide Herrenteams betreut. „Auch in der Vorbereitung war die Trainingsbeteiligung gut. Die Jungs haben gut mitgezogen“, sagt Benz über die Zweite.

„Die Jungs sind alle sehr gut“, betont Benz. Daher sind die meisten Talente für die Erste in der A-Klasse vorgesehen. Einige dürften vorerst aber auch in der Zweitvertretung zum Zug kommen. „Spieler, bei denen es aktuell noch nicht ganz reicht oder die aufgrund ihres Studiums etwas kürzertreten wollen, werden zunächst in der Zweiten eingesetzt. Aber auch die schielen mittelfristig nach oben“, erklärt der Coach.

Aufgrund des Zuwachses müssen sich die Abläufe im Team in den kommenden Wochen und Monaten entsprechend erst festigen. „Letztes Jahr waren wir sehr gut aufeinander abgestimmt. Das wird wahrscheinlich wieder bis Weihnachten dauern“, vermutet Benz.

Bekannte Makel der Vergangenheit schienen in den Vorbereitungspartien dagegen schon nahezu ausgemerzt: Besonders nach Standards kassierten die Turner im Vorjahr noch zu viele Gegentreffer. „Daran haben wir intensiv gearbeitet. Es war schon um einiges besser“, lobt der Coach.

Generell sei man im Trainerteam mit den vier Testspielauftritten zufrieden – obwohl sich neben Siegen gegen Windach II (4:1) und Wangen (1:0) auch deutliche Niederlagen gegen Tutzing (1:4) und Olching III (0:4) einreihten. „Vom Spielermaterial waren das aber A-Klasse-Mannschaften. Wir haben uns trotzdem teuer verkauft“, betont Benz.

In der kommenden Saison 2026/27 dürfte Stockdorf II eher erneut im oberen Tabellendrittel der B-Klasse 2 mitmischen, in der Vorsaison landete die Zweite des TVS auf Platz vier. „Wir wollen uns immer verbessern“, stellt Benz klar. Aufstiegschancen rechnet sich der Coach mit seiner jungen Elf heuer aber noch nicht aus: „Da sind andere Teams einfach schon weiter und besser aufgestellt.“ Zum Ligastart an diesem Sonntag (12.15 Uhr) gastiert mit dem SV Germering III ein Aufsteiger an der Maria-Eich-Straße. kd