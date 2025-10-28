TV Stockdorf feiert Erfolgsserie und rückt auf Platz drei vor

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich der TV Stockdorf im Oktober mit vier Siegen zurückgemeldet und mischt im Aufstiegsrennen mit.
Stockdorf – Im Fußball kann es schnell gehen: Vor einem Monat sah es danach aus, als wäre der Aufstiegszug für den TV Stockdorf bereits abgefahren. Aus vier Spielen im September holten die A-Klassen-Fußballer nur drei Punkte. Im Oktober hingegen ging es für Stockdorf steil bergauf:
Neben zwei torlosen Unentschieden (davon ein durchaus achtbares bei Spitzenreiter TSV Herrsching) feierte der TVS vier Siege, davon zuletzt drei in Folge. Die Folge: Die Mannschaft rückte mit nun 20 Punkten auf Rang drei vor. Der SV Althegnenberg auf Relegationsplatz zwei (23 Punkte, ein Spiel weniger) und Tabellenführer Herrsching (28) sind zumindest wieder in Sichtweite.
Wie weit sie inzwischen in ihrer Entwicklung sind, zeigten die Stockdorfer am Sonntag gegen den SV Inning. Mit einer frühen Roten Karte für Kapitän Michael Wallner wegen eines Handspiels auf der Linie sowie dem anschließenden Elfmetertreffer schien eigentlich alles gegen die Würmtaler zu laufen. Trotz Unterzahl jedoch riss die Mannschaft das Spiel an sich, drehte die Partie noch vor der Halbzeitpause und setzte sich letztlich souverän mit 5:2 durch.
Diese Erfolgsserie will der Tabellendritte nun in den noch zwei ausstehenden Partien bis zur Winterpause gegen zwei Teams ausbauen, mit denen noch eine offene Rechnung aus dem verflixten September besteht. Das Hinspiel gegen den FC Eichenau II endete unentschieden, gegen den SC Wörthsee kassierte Stockdorf die bisher einzige Saisonniederlage.