TV Stockdorf feiert Erfolgsserie und rückt auf Platz drei vor

Nach einem durchwachsenen Saisonstart hat sich der TV Stockdorf im Oktober mit vier Siegen zurückgemeldet und mischt im Aufstiegsrennen mit.

Stockdorf – Im Fußball kann es schnell gehen: Vor einem Monat sah es danach aus, als wäre der Aufstiegszug für den TV Stockdorf bereits abgefahren. Aus vier Spielen im September holten die A-Klassen-Fußballer nur drei Punkte. Im Oktober hingegen ging es für Stockdorf steil bergauf:

Neben zwei torlosen Unentschieden (davon ein durchaus achtbares bei Spitzenreiter TSV Herrsching) feierte der TVS vier Siege, davon zuletzt drei in Folge. Die Folge: Die Mannschaft rückte mit nun 20 Punkten auf Rang drei vor. Der SV Althegnenberg auf Relegationsplatz zwei (23 Punkte, ein Spiel weniger) und Tabellenführer Herrsching (28) sind zumindest wieder in Sichtweite.