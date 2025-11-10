TV Stetten – TSV Strümpfelbach 1:2 (1:1)

Der TSV Strümpfelbach feierte am Wochenende einen hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg beim TV Stetten. Es war ein zerfahrenes Spiel, geprägt von vielen Chancen auf beiden Seiten, aber nur wenigen Toren – und einer Schiedsrichterleistung, die immer wieder im Mittelpunkt stand.
Der TSV erwischte den besseren Start und ging in der 33. Minute durch Moritz Brukner in Führung. Sein präzise getretener Freistoß schlug direkt im Tor ein und brachte Strümpfelbach mit 0:1 in Front. Danach übernahm der TV Stetten zunehmend die Kontrolle, spielte druckvoller und kam folgerichtig noch vor der Pause durch einen Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel fand Strümpfelbach besser ins Spiel, stand defensiv stabiler und setzte in der Offensive immer wieder Nadelstiche. In der 84. Minute fiel dann die Entscheidung: Nach einer Ecke von Moritz Brukner kam Finn per Kopf zum Abschluss, dessen Versuch jedoch geblockt wurde. Im anschließenden Gedränge reagierte Timo Heubach am schnellsten und schob zum 1:2-Siegtreffer ein.
In der Schlussphase warf Stetten noch einmal alles nach vorne, doch Strümpfelbach verteidigte mit viel Leidenschaft und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg, den sich der TSV durch Einsatz, Geduld und Effizienz in den entscheidenden Momenten erarbeitete.
Für den TV Stetten geht es nächste Woche weiter gegen die TSG Buhlbronn, während der TSV Strümpfelbach auswärts beim TSV Miedelsbach gefordert ist.