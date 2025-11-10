TV Stetten – TSV Strümpfelbach 1:2 (1:1)

Der TSV Strümpfelbach feierte am Wochenende einen hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Auswärtssieg beim TV Stetten. Es war ein zerfahrenes Spiel, geprägt von vielen Chancen auf beiden Seiten, aber nur wenigen Toren – und einer Schiedsrichterleistung, die immer wieder im Mittelpunkt stand.

Der TSV erwischte den besseren Start und ging in der 33. Minute durch Moritz Brukner in Führung. Sein präzise getretener Freistoß schlug direkt im Tor ein und brachte Strümpfelbach mit 0:1 in Front. Danach übernahm der TV Stetten zunehmend die Kontrolle, spielte druckvoller und kam folgerichtig noch vor der Pause durch einen Handelfmeter zum 1:1-Ausgleich.