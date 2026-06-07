TV Stetten ist Meister, Ex-Profi Julian Schieber mit 4 Toren beim 6:6

In den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B des Bezirks Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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TSG Buhlbronn – TSV Strümpfelbach 2:0
Vor 101 Zuschauern erwischte die TSG Buhlbronn einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute brachte Kenan Berisha die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, ehe Maurice Früh in der 78. Minute für die Entscheidung sorgte. Mit seinem Treffer zum 2:0 sicherte er der TSG Buhlbronn den Heimsieg.
ASGI Schorndorf – TSV Miedelsbach 3:3
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel mit einer spektakulären Aufholjagd der Gastgeber. Tim-Luca Mazzei brachte den TSV Miedelsbach in der 9. Minute in Führung und erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Doch die Antwort der ASGI Schorndorf ließ nicht lange auf sich warten. Matteo Drescher verkürzte bereits in der 21. Minute auf 1:2. Nicolas Öhrle stellte in der 32. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 3:1 für die Gäste. In der Schlussphase drehte Matteo Drescher noch einmal auf. Mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute verkürzte er auf 2:3, ehe er nur vier Minuten später in der 72. Minute auch den Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte und damit seinen Dreierpack perfekt machte.
SV Plüderhausen – TV Stetten 1:6
Der TV Stetten ließ beim SV Plüderhausen nichts anbrennen und gewann deutlich mit 6:1. Tim Kopp traf bereits in der 1. Minute zum 1:0 und legte in der 24. Minute das 2:0 nach. Luca Mario Ehmer verkürzte in der 33. Minute auf 1:2 und brachte die Gastgeber kurzzeitig zurück ins Spiel. Noch vor der Pause stellte Tim Kopp in der 43. Minute den alten Abstand wieder her und schnürte damit seinen Dreierpack. Nach dem Seitenwechsel sorgte Alexander Schetter in der 64. Minute für das 4:1. Levin Haarer erhöhte in der 70. Minute per Foulelfmeter auf 5:1, ehe Luca Ciatto in der 76. Minute den 6:1-Endstand herstellte.
Spvgg Rommelshausen – TSV Schlechtbach 5:2
Die Spvgg Rommelshausen setzte sich nach einer starken Leistung mit 5:2 gegen den TSV Schlechtbach durch. Claudio Paterno brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Lasse Schrag in der 48. Minute auf 2:0. Giuliano Avantaggiato traf in der 63. Minute zum 3:0. Philipp Gomboc verkürzte in der 71. Minute auf 1:3, doch Moubaroukou Yakoubou stellte in der 81. Minute den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Erneut war Philipp Gomboc zur Stelle und erzielte in der 83. Minute das 2:4. Den Schlusspunkt setzte jedoch Moubaroukou Yakoubou mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) zum 5:2-Endstand.
TSV Haubersbronn – TSV Neustadt 7:0
Der TSV Haubersbronn feierte einen eindrucksvollen Kantersieg gegen den TSV Neustadt. Florian Baum traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Efthimios Markakis erhöhte in der 18. Minute auf 2:0 und legte in der 25. Minute das 3:0 nach. Lenhard Zoller sorgte in der 39. Minute für den 4:0-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Haubersbronn überlegen. Sebastian Muff traf in der 62. Minute zum 5:0, Elvis Thaci erhöhte in der 66. Minute auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte Antonio Jurisic in der 89. Minute mit dem Treffer zum 7:0-Endstand.
FC Jat Fellbach – KSV Zrinski Waiblingen 1:0
Vor 200 Zuschauern entschied ein Treffer die Begegnung zugunsten des FC Jat Fellbach. Igor Skopljak erzielte in der 63. Minute das Tor des Tages zum 1:0. Der KSV Zrinski Waiblingen musste die Partie nach der Roten Karte gegen Riccardo Urban in der 81. Minute in Unterzahl beenden. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.
KTSV Hößlinswart – SV Hegnach 2:2
Der SV Hegnach erwischte den besseren Start und ging bereits in der 2. Minute durch Mirsad Tahiri mit 1:0 in Führung. Amar Hrnjic erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Die Gastgeber kämpften sich jedoch zurück. Julian Levermann verkürzte in der 56. Minute auf 1:2. Nur elf Minuten später gelang René Sauter in der 67. Minute der Ausgleich zum 2:2-Endstand. Damit sicherte sich der KTSV Hößlinswart nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt.
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FC Welzheim II – SGM Aspach 3:2
Der FC Welzheim II landete einen knappen Heimsieg.
SC Fornsbach – SVG Kirchberg 4:1
Der SC Fornsbach setzte sich mit 4:1 gegen die SVG Kirchberg durch. Dario Schultes brachte die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. Vincent Willkomm erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. Laurentiu Cornel Craciun verkürzte in der 71. Minute für Kirchberg. Nur vier Minuten später stellte Vincent Willkomm mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her (75.). Den Schlusspunkt setzte Marco Geuder mit dem 4:1 in der 90. Minute.
TSV Lippoldsweiler – TSV Oberbrüden 0:7
Der TSV Oberbrüden feierte einen deutlichen Auswärtssieg. Samuel da Cruz eröffnete den Torreigen in der 9. Minute und legte in der 26. sowie 38. Minute zwei weitere Treffer nach. Ein Eigentor von Magnus Kowalk in der 43. Minute sorgte für das 0:4. Nach dem Seitenwechsel traf Daniel Zivaljevic in der 51. Minute zum 0:5. Philipp Gröger erhöhte in der 66. Minute, ehe Samuel da Cruz mit seinem vierten Treffer in der 67. Minute den 7:0-Endstand herstellte.
SG Oppenweiler-Strümpfelbach II – TSV Leutenbach 6:6
In einer spektakulären Begegnung trennten sich beide Mannschaften 6:6. Riccardo Zerner erzielte in der 10. Minute das 1:1, nachdem Jannik Widmann die Gastgeber in der 20. Minute in Führung gebracht hatte. Arian Heß drehte die Partie mit Treffern in der 22., 33. und 38. Minute auf 4:1 für Leutenbach. Elton Vaz Contreiras verkürzte per Foulelfmeter in der 51. Minute auf 2:4. Robin Toptanci stellte per Foulelfmeter in der 65. Minute den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Ex-Profi Julian Schieber brachte die Gastgeber mit Toren in der 72. und 75. Minute auf 4:5 heran. Arian Heß traf in der 81. Minute zum 6:4 für die Gäste und schnürte damit einen Viererpack. Julian Schieber antwortete mit Treffern in der 88. Minute und in der Nachspielzeit (90.+4) und sicherte seiner Mannschaft mit insgesamt vier Toren noch das 6:6.
SV Spiegelberg – FC Winnenden 6:4
Der SV Spiegelberg gewann ein torreiches Spiel mit 6:4. Jannick Maurer brachte seine Mannschaft in der 4. und 20. Minute mit 2:0 in Führung. Michel Disch erhöhte in der 34. Minute auf 3:0. Kurz vor der Pause verkürzten Aly N'fan Toure und Aristotelis Kolovos jeweils in der 45. Minute auf 2:3 aus Sicht des FC Winnenden. Nach dem Seitenwechsel traf Jannick Maurer in der 51. Minute zum 4:2 und legte in der 64. Minute das 5:2 nach. Aristotelis Kolovos verkürzte in der 66. Minute erneut. In der 70. Minute erzielte Jannick Maurer seinen fünften Treffer zum 6:3. Ebenfalls in der 70. Minute stellte Aristotelis Kolovos mit seinem dritten Tor des Tages den 6:4-Endstand her.
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