TV Stetten ist Meister, Ex-Profi Julian Schieber mit 4 Toren beim 6:6

Vor 101 Zuschauern erwischte die TSG Buhlbronn einen Traumstart. Bereits in der 1. Minute brachte Kenan Berisha die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, ehe Maurice Früh in der 78. Minute für die Entscheidung sorgte. Mit seinem Treffer zum 2:0 sicherte er der TSG Buhlbronn den Heimsieg.

ASGI Schorndorf – TSV Miedelsbach 3:3

Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel mit einer spektakulären Aufholjagd der Gastgeber. Tim-Luca Mazzei brachte den TSV Miedelsbach in der 9. Minute in Führung und erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Doch die Antwort der ASGI Schorndorf ließ nicht lange auf sich warten. Matteo Drescher verkürzte bereits in der 21. Minute auf 1:2. Nicolas Öhrle stellte in der 32. Minute den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 3:1 für die Gäste. In der Schlussphase drehte Matteo Drescher noch einmal auf. Mit seinem zweiten Treffer in der 68. Minute verkürzte er auf 2:3, ehe er nur vier Minuten später in der 72. Minute auch den Ausgleich zum 3:3-Endstand erzielte und damit seinen Dreierpack perfekt machte.

SV Plüderhausen – TV Stetten 1:6

Der TV Stetten ließ beim SV Plüderhausen nichts anbrennen und gewann deutlich mit 6:1. Tim Kopp traf bereits in der 1. Minute zum 1:0 und legte in der 24. Minute das 2:0 nach. Luca Mario Ehmer verkürzte in der 33. Minute auf 1:2 und brachte die Gastgeber kurzzeitig zurück ins Spiel. Noch vor der Pause stellte Tim Kopp in der 43. Minute den alten Abstand wieder her und schnürte damit seinen Dreierpack. Nach dem Seitenwechsel sorgte Alexander Schetter in der 64. Minute für das 4:1. Levin Haarer erhöhte in der 70. Minute per Foulelfmeter auf 5:1, ehe Luca Ciatto in der 76. Minute den 6:1-Endstand herstellte.

Spvgg Rommelshausen – TSV Schlechtbach 5:2

Die Spvgg Rommelshausen setzte sich nach einer starken Leistung mit 5:2 gegen den TSV Schlechtbach durch. Claudio Paterno brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Lasse Schrag in der 48. Minute auf 2:0. Giuliano Avantaggiato traf in der 63. Minute zum 3:0. Philipp Gomboc verkürzte in der 71. Minute auf 1:3, doch Moubaroukou Yakoubou stellte in der 81. Minute den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Erneut war Philipp Gomboc zur Stelle und erzielte in der 83. Minute das 2:4. Den Schlusspunkt setzte jedoch Moubaroukou Yakoubou mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) zum 5:2-Endstand.

TSV Haubersbronn – TSV Neustadt 7:0

Der TSV Haubersbronn feierte einen eindrucksvollen Kantersieg gegen den TSV Neustadt. Florian Baum traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Efthimios Markakis erhöhte in der 18. Minute auf 2:0 und legte in der 25. Minute das 3:0 nach. Lenhard Zoller sorgte in der 39. Minute für den 4:0-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Haubersbronn überlegen. Sebastian Muff traf in der 62. Minute zum 5:0, Elvis Thaci erhöhte in der 66. Minute auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte Antonio Jurisic in der 89. Minute mit dem Treffer zum 7:0-Endstand.

FC Jat Fellbach – KSV Zrinski Waiblingen 1:0

Vor 200 Zuschauern entschied ein Treffer die Begegnung zugunsten des FC Jat Fellbach. Igor Skopljak erzielte in der 63. Minute das Tor des Tages zum 1:0. Der KSV Zrinski Waiblingen musste die Partie nach der Roten Karte gegen Riccardo Urban in der 81. Minute in Unterzahl beenden. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

KTSV Hößlinswart – SV Hegnach 2:2

Der SV Hegnach erwischte den besseren Start und ging bereits in der 2. Minute durch Mirsad Tahiri mit 1:0 in Führung. Amar Hrnjic erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Die Gastgeber kämpften sich jedoch zurück. Julian Levermann verkürzte in der 56. Minute auf 1:2. Nur elf Minuten später gelang René Sauter in der 67. Minute der Ausgleich zum 2:2-Endstand. Damit sicherte sich der KTSV Hößlinswart nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt.