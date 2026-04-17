TV Steinheim zieht nach Nervenkrimi ins Halbfinale ein!

Die SGM Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg traf am Donnerstagnachmittag auf die SGM Albuch. In einer intensiven Partie mit vielen Zweikämpfen setzte sich am Ende die SGM Albuch knapp mit 2:1 durch.

Die Heimmannschaft startete stark in die Begegnung und konnte bereits früh in Führung gehen. In der 14. Minute nutzte Valentin Hauber eine gute Gelegenheit und brachte die SGM Röhlingen/Pfahlheim/Eigenzell/Ellenberg mit 1:0 in Front. Auch danach blieb das Spiel umkämpft, beide Teams schenkten sich nichts.

Kurz nach der Halbzeit gelang der SGM Albuch jedoch der wichtige Ausgleich. In der 41. Minute traf Noel Kieu-Cong zum 1:1 und stellte damit den Spielstand wieder auf Anfang.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, doch in der Schlussphase schlug die SGM Albuch erneut zu. In der 80. Minute erzielte Islam Rajal den entscheidenden Treffer zum 1:2.

Trotz kämpferischer Leistung konnte die Heimmannschaft nicht mehr zurückkommen. So blieb es beim knappen Auswärtssieg für die SGM Albuch.

Mit diesem Sieg zieht die SGM Albuch ins Halbfinale ein.

Endstand: 1:2

Tore:

1:0 Valentin Hauber (14.)

1:1 Noel Kieu-Cong (41.)

1:2 Islam Rajal (80.)