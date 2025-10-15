TV Steinheim in Torlaune, 1. Göppinger SV ist ohne Chance

Regionenliga 3, 5. Spieltag, 12.10.2025

SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim - SGM Aufhausen/Nellingen 2:1 (1:0)

Am fünften Spieltag der Frauen-Regionenliga traf der SV Eintracht Kirchheim zuhause auf die SGM Aufhausen/Nellingen. Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart und gingen bereits in den ersten fünf Minuten mit 1:0 in Führung. In der Folge entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Kirchheim stand defensiv kompakt und konnte sich mehrfach auf eine starke Torhüterin verlassen, die mehrere gute Chancen der Gäste vereitelte. Nach dem Seitenwechsel startete Kirchheim besser in die zweite Halbzeit und erhöhte früh auf 2:0. Die SGM ließ jedoch nicht nach und kam im weiteren Verlauf zum verdienten Anschlusstreffer. Trotz einer langen Nachspielzeit von rund zehn Minuten, bedingt durch mehrere Verletzungsunterbrechungen, brachte der SV Eintracht Kirchheim eine knappe Führung über die Zeit. Das Spiel war insgesamt von hohem Einsatz und vielen langen Bällen geprägt. Am Ende sicherten sich die Kirchheimerinnen dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und starker Defensivarbeit drei wichtige Punkte.

Tore: 1:0, A. Schneider (5.), 2:0, S. Hegele (50.), 2:1, C. Badowsky (80.)

Autorin: Annika Dischinger

---

1. Göppinger SV - TSV Ruppertshofen 1:4 (0:3)

Zu Gast in Göppingen waren die TSV Frauen von der ersten Minute an hellwach und übernahmen früh die Kontrolle über das Spiel. Bereits in den Anfangsminuten hatten sie eine große Chance, die von der gegnerischen Torspielerin gleich zweimal stark pariert wurde. Auch weitere gute Gelegenheiten blieben zunächst ungenutzt, bis Melanie Binder in der 20. Minute, nach einem schönen Zuspiel von Nadine Hessenthaler von außen, den längst überfälligen Führungstreffer erzielte. In der 31. Minute legte Melanie Binder nach und erhöhte auf 2:0, nachdem sie erneut eine tolle Vorlage, diesmal von Lena Berroth, verwertete. Die Gäste blieben weiter am Drücker und ließen die Göppingerinnen kaum ins Spiel kommen. Wenn sie doch einmal in Tornähe auftauchten, waren die Ruppertshofenerinnen aufmerksam und konnten die Situationen souverän klären. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Nadine Hessenthaler mit einem sehenswerten Treffer auf 3:0. In der zweiten Halbzeit taten wir sich die Gäste spielerisch etwas schwerer als noch in den ersten 45 Minuten. Immer wieder schlichen sich kleine Ungenauigkeiten ein, wodurch Göppingen mehr Druck aufbauen konnte. Dennoch blieb Ruppertshofen in den entscheidenden Momenten konzentriert und ließ keinen Zweifel daran, dass sie den Sieg unbedingt wollten. In der 63. Minute krönte Melanie Binder schließlich ihren Hattrick: Nach einer weiteren Vorlage von Nadine Hessenthaler blieb sie vor dem Tor nervenstark und traf zum 4:0. Die Göppingerinnen gaben jedoch nicht auf und wurden in der Schlussphase stärker. In der 77. Minute gelang ihnen noch der Ehrentreffer zum 1:4 durch Laura Schnabel.

Tore: 0:1 ; Melanie Binder (20. Spielminute), 0:2 ; Melanie Binder (31. Spielminute), 0:3 ; Nadine Hessenthaler (43. Spielminute), 0:4 ; Melanie Binder (63. Spielminute), 1:4 ; Laura Schnabel (77. Spielminute)

Autorin: Raphaela Bähr

---

SGM Alfdorf/Mögglingen - SV Jungingen II 3:0 (0:0)

Zum ersten Heimspiel auf dem Rasenplatz in Alfdorf war an diesem Spieltag mit der zweiten Mannschaft des SV Jungingen ein Bezirksligaaufsteiger zu Gast. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine unspektakuläre Partie auf dem englischen Rasen. Die SGM Alfdorf/Mögglingen war zwar die spielbestimmende Mannschaft, an Tormöglichkeiten mangelte es allerdings und so ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel kam die Heimelf deutlich besser ins Spiel. In der 56. Minute brachte ein Treffer von Sarah Weller, die nach einem Freistoß präzise einnetzte, die Führung. Die SGM blieb am Drücker und erhöhte kurz darauf auf 2:0 – Nina Knödler verwertete einen Abpraller nach einem Distanzschuss von Maren Gruber eiskalt. Während anschließend gute Tormöglichkeiten von Hanna Pfeifer und Heike Prümmer nur knapp vereitelt wurden, erzielte Nadine Urban nach einem schönen Angriff den 3:0-Endstand. Damit erzielt die SGM Alfdorf/Mögglingen einen wichtigen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht. Nächsten Sonntag, 19. Oktober wartet in Hüttlingen der nächste schwere Gegner auf die SGM. Anpfiff ist um 11 Uhr.

Tore: 1:0 ; Sarah Weller (56. Spielminute), 2:0 ; Nina Knödler (68. Spielminute), 3:0; Nadine Urban (90. Spielminute)

Autorin: Nadine Fauser

---

SGM Wendlingen-Ötlingen - TSV Hüttlingen 1:3 (1:2)



Vergangenen Sonntag ging es für die Damen aus Hüttlingen zum Liganeuling Wendlingen-Ötlingen. Das Spiel startete nach Maß für die Gäste und bereits nach zwei Minuten brachte Nadine Frank den Ball im gegnerischen Netz unter. In Laufe der Halbzeit dominierte der TSV klar und schaffte es immer wieder früh zu stören und Chancen zu kreieren. Von der Heimmannschaft selbst kam nur wenig, da der TSV hinten kaum was anbrennen ließ. Nach einer halben Stunde dann erneut ein hoher Ballgewinn und diesmal war es Medea Weiß, die das 2:0 erzielt. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte die Heimmannschaft nach einem Standard, der nicht geklärt werden konnte, noch den Anschlusstreffer erzielen.

Halbzeit zwei spielte sich wie Halbzeit eins meist in der Hälfte der Gastgeber ab. Die Gäste kamen immer wieder vors Tor, jedoch kamen nur wenige Torabschlüsse dabei raus. Für Torfrau Lena Fetzer blieb es weiterhin eine ruhige Partie. In der 62. Minute sorgte Nadine Frank mit ihrem zweiten Treffer für den Endstand von 1:3.





Tore: 0:1 N. Frank (2.), 0:2 M. Weiß (29.), 1:2 F.Kober (45.), 1:3 N. Frank (62.)



Autorin: Madleen Hauber

---

Frauen Bezirksliga Ostwürttemberg

SGM Sontheim/Hohenmemmingen - TV Steinheim 0:5 (0:2)

Zum Abschluss der ersten Spielrunde der Bezirksliga Ostwürttemberg empfingen die Damen der SGM Sontheim/Hohenmemmingen die wohlbekannte Frauenmannschaft des TV Steinheim. Die SGM startete gut ins Spiel, setzte offensive Akzente und stand hinten sicher. Die Zuschauer sahen daher eine ausgeglichene Partie in der Anfangsphase, bis der SGM ein Fehler im Aufbauspiel unterlief, welchen die Steinheimer Damen in der 18. Spielminute mit einem Konter durch Cora Meck gnadenlos ausnutzten und das 0:1 erzielten. Der frühe Rückstand zeigte bereits Wirkung bei den Gastgeberinnen. Der TV Steinheim kam nun besser ins Spiel und krönte dies in der 36.Minute mit dem 0:2 durch einen Freistoß, bei dem Franziska Schüßler per Kopf zur Stelle war. Auch nach der Halbzeitpause fand die SGM nicht wirklich ins Spiel zurück, verlor mehrfach leichtfertig den Ball und gab den Gästen dadurch die Möglichkeit, die eigene Führung zu verwalten. Die zweite Halbzeit, die sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte, fand abschließend durch einfache Ballverluste ein bitteres Ende für die SGM. So erzielten die Gäste in den letzten zehn Minuten noch drei weitere Tore, zweimal durch Laura Blasenbrey (82., 87. Minute) und abschließend durch einen platzierten Schuss von Aynur Demir (90.Minute). Am Ende ist dieses Ergebnis in dieser Höhe definitiv als zu eindeutig zu bewerten – der Sieg für den TV Steinheim geht jedoch in Ordnung, da die Gastgeberinnen insgesamt zu wenig Gefahr ausstrahlen konnten. In der nächsten Woche steht für die Damen der SGM Sontheim/Hohenmemmingen das erneute Auswärtsspiel bei der noch punktlosen SGM DJK-SV

Wasseralfingen/Neuler an.

Tore: 0:1 18. Minute Cora Meck (TV Steinheim); 0:2 36.Minute Franziska Schüßler (TV Steinheim); 0:3 82. Minute Laura Blasenbrey (TV Steinheim); 0:4 87. Minute Laura Blasenbrey (TV Steinheim); 0:5 90. Minute Aynur Demir (TV Steinheim)