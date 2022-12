TV Sottrum trennt sich von Trainer Dariusz Sztorc Bezirksligist schmeißt Trainer raus

Der nächste Paukenschlag in der Bezirksliga 3: Trainer Dariusz Sztorc und der TV Sottrum gehen getrennte Wege. Der Verein hat sich in dieser Woche von seinem Coach getrennt.

Wie die Rotenburger Kreiszeitung gestern berichtete, ist Dariusz Sztorc nicht länger Trainer des TV Sottrum. Dabei dürfte die Entlassung nicht nur sportliche Gründe haben, viel mehr kam der Wunsch nach neuen Impulsen und einem neuen Trainer aus den Reihen der Mannschaft. Der TV steht nach 18 Spieltagen auf dem 6. Tabellenplatz in der Bezirksliga 3 und befindet sich damit im Soll.

Wer am 12. Februar zum Pflichtspielstart beim Heimspiel gegen den SV Penningbüttel an der Seitenlinie steht, diese Aufgabe hat nun Abteilungsleiter Thomas Holzkamm zu klären. Ein Nachfolger ist bisher nicht in Sicht, sodass es auf eine interen Lösung hinauslaufen könnte.

Vor knapp zwei Jahren hatte sich der TV Sottrum übrigens ebenfalls von Sztorc-Vorgänger Daniel Mathies getrennt. Mathies musste nach nur einer halben Saison aufgrund von internen Kommunikationsproblemen gehen.