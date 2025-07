TV Rot am See hofft auf stabile Vorbereitung ohne Verletzungen

– Foto: Thomas Hofmann

Der TV Rot am See blickt zufrieden auf die Saison 2024/2025 zurück. Mit einem stabilen Mittelfeldplatz und einer sichtbaren Entwicklung im Spiel geht es nun mit klarem Fokus in die neue Spielzeit.

Solide Runde mit Akzenten im Aufstiegsrennen

Für den TV Rot am See endete die vergangene Spielzeit in der Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall mit einer stabilen Platzierung im Tabellenmittelfeld. Abstiegssorgen kamen nie ernsthaft auf. „Wir waren sehr zufrieden“, bilanziert Abteilungsleiter Julian Wacker. „Wir hatten relativ früh nichts mit dem Abstieg zu tun und konnten zwischendurch sogar die vorderen Mannschaften im Aufstiegsrennen ärgern.“ Mit diesem Ergebnis wurde das primäre Saisonziel erreicht – und punktuell übertroffen. Rückkehr der Verletzten als zentrales Thema

Für die kommende Saisonvorbereitung liegt der Fokus auf dem körperlichen Zustand des Kaders. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es dabei einen Hoffnungsschimmer. „Unsere Langzeitverletzten vom letzten Jahr steigen wieder in das Mannschaftstraining ein“, berichtet Wacker. Für ihn ist das die wichtigste Nachricht der Sommermonate: „Das ist für uns das aktuelle Highlight.“

Trainerwechsel zeigt Wirkung

Einen großen Anteil an der positiven Entwicklung der Mannschaft schreibt Wacker dem neuen Trainer zu. Seit Sommer 2024 betreut Marius Constantinescu das Team – mit spürbarem Einfluss. „Aufgrund unseres neuen Trainers Marius Constantinescu hat sich die Mannschaft im taktischen Bereich, aber auch in der Zweikampfführung weiterentwickelt“, erklärt der Abteilungsleiter. Die junge Mannschaft profitiere von klaren Abläufen und der strukturierten Trainingsarbeit. „Das will die junge Mannschaft weiter ausbauen.“ Behutsamer Start in die neue Runde

Die sportlichen Ziele für die neue Saison sind bewusst zurückhaltend formuliert. „Unsere Zielsetzung ist ähnlich wie im letzten Jahr“, so Wacker. Es geht zunächst darum, gesund durch die Vorbereitung zu kommen und einen stabilen Start in die Punktspielrunde zu finden. „Zunächst ohne große Verletzungen durch die Vorbereitung kommen und möglichst schnell und gut in die Runde starten“, lautet die Vorgabe.