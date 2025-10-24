TV Pflugfelden zu Gast: Abstiegskracher beim TASV Hessigheim

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix 15:00 PUSH



Der SV Salamander Kornwestheim empfängt den TSV Phönix Lomersheim. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren. Der SV Salamander Kornwestheim empfängt den TSV Phönix Lomersheim. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren.



Der TSV Schwieberdingen trifft auf die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart brauchen beide Teams dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone zu lösen. Der TSV Schwieberdingen trifft auf die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart brauchen beide Teams dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone zu lösen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TV Aldingen TV Aldingen SV Germania Bietigheim SV Germania 15:00 live PUSH



Der TV Aldingen spielt gegen Tabellenführer SV Germania Bietigheim. Die Gastgeber stehen vor einer schweren Aufgabe, denn Germania hat bislang jedes Saisonspiel gewonnen und führt die Liga souverän an. Der TV Aldingen spielt gegen Tabellenführer SV Germania Bietigheim. Die Gastgeber stehen vor einer schweren Aufgabe, denn Germania hat bislang jedes Saisonspiel gewonnen und führt die Liga souverän an.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Pattonville Pattonville FC Marbach FC Marbach 15:00 PUSH



Der SV Pattonville hat den FC Marbach zu Gast. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld und wollen mit einem Erfolg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern. Der SV Pattonville hat den FC Marbach zu Gast. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld und wollen mit einem Erfolg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.



NK Croatia Bietigheim empfängt den TASV Hessigheim. Im Duell zweier Kellerkinder steht viel auf dem Spiel, da beide Teams bislang nur sieben Punkte gesammelt haben. NK Croatia Bietigheim empfängt den TASV Hessigheim. Im Duell zweier Kellerkinder steht viel auf dem Spiel, da beide Teams bislang nur sieben Punkte gesammelt haben.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden TSV Heimsheim Heimsheim 15:00 PUSH



Der TV Pflugfelden trifft auf den TSV Heimsheim. Pflugfelden will nach nur einem Saisonsieg endlich ein Zeichen im Abstiegskampf setzen, während Heimsheim als Aufsteiger eine starke Runde spielt und oben dranbleiben möchte. Der TV Pflugfelden trifft auf den TSV Heimsheim. Pflugfelden will nach nur einem Saisonsieg endlich ein Zeichen im Abstiegskampf setzen, während Heimsheim als Aufsteiger eine starke Runde spielt und oben dranbleiben möchte.

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau II Spvgg Besigheim Besigheim 16:00 PUSH



Die zweite Mannschaft des FV Löchgau empfängt die Spvgg Besigheim. Beide Teams stehen in der oberen Tabellenhälfte und wollen im direkten Duell ihre Ambitionen auf die Spitzenplätze untermauern. Die zweite Mannschaft des FV Löchgau empfängt die Spvgg Besigheim. Beide Teams stehen in der oberen Tabellenhälfte und wollen im direkten Duell ihre Ambitionen auf die Spitzenplätze untermauern.



Der AKV B.G. Ludwigsburg spielt gegen den TSV Münchingen. Für Münchingen bietet sich die Gelegenheit, den Abstand auf Spitzenreiter Germania zu verkürzen, während Ludwigsburg nach zuletzt wechselhaften Leistungen auf Stabilität hofft.