Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

TV Pflugfelden zu Gast: Abstiegskracher beim TASV Hessigheim

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr steht im Zeichen klarer Fronten an der Spitze und wachsender Unruhe im Tabellenkeller. Spitzenreiter Germania Bietigheim strebt den zehnten Sieg im zehnten Spiel an, während Aufsteiger Münchingen weiter Druck ausübt. Dahinter kämpft das breite Mittelfeld um Stabilität, während sich im unteren Bereich bereits erste Abstiegssorgen abzeichnen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
15:00

Der SV Salamander Kornwestheim empfängt den TSV Phönix Lomersheim. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahren.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
15:00

Der TSV Schwieberdingen trifft auf die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart brauchen beide Teams dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone zu lösen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
15:00live

Der TV Aldingen spielt gegen Tabellenführer SV Germania Bietigheim. Die Gastgeber stehen vor einer schweren Aufgabe, denn Germania hat bislang jedes Saisonspiel gewonnen und führt die Liga souverän an.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
15:00

Der SV Pattonville hat den FC Marbach zu Gast. Beide Mannschaften liegen im Mittelfeld und wollen mit einem Erfolg den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
15:00

NK Croatia Bietigheim empfängt den TASV Hessigheim. Im Duell zweier Kellerkinder steht viel auf dem Spiel, da beide Teams bislang nur sieben Punkte gesammelt haben.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
15:00

Der TV Pflugfelden trifft auf den TSV Heimsheim. Pflugfelden will nach nur einem Saisonsieg endlich ein Zeichen im Abstiegskampf setzen, während Heimsheim als Aufsteiger eine starke Runde spielt und oben dranbleiben möchte.

So., 26.10.2025, 16:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
16:00

Die zweite Mannschaft des FV Löchgau empfängt die Spvgg Besigheim. Beide Teams stehen in der oberen Tabellenhälfte und wollen im direkten Duell ihre Ambitionen auf die Spitzenplätze untermauern.

So., 26.10.2025, 17:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
17:30

Der AKV B.G. Ludwigsburg spielt gegen den TSV Münchingen. Für Münchingen bietet sich die Gelegenheit, den Abstand auf Spitzenreiter Germania zu verkürzen, während Ludwigsburg nach zuletzt wechselhaften Leistungen auf Stabilität hofft.

