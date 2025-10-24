Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TV Pflugfelden zu Gast: Abstiegskracher beim TASV Hessigheim
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags
Der 11. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr steht im Zeichen klarer Fronten an der Spitze und wachsender Unruhe im Tabellenkeller. Spitzenreiter Germania Bietigheim strebt den zehnten Sieg im zehnten Spiel an, während Aufsteiger Münchingen weiter Druck ausübt. Dahinter kämpft das breite Mittelfeld um Stabilität, während sich im unteren Bereich bereits erste Abstiegssorgen abzeichnen.
Der TSV Schwieberdingen trifft auf die zweite Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart brauchen beide Teams dringend Punkte, um sich von der Abstiegszone zu lösen.
Der TV Aldingen spielt gegen Tabellenführer SV Germania Bietigheim. Die Gastgeber stehen vor einer schweren Aufgabe, denn Germania hat bislang jedes Saisonspiel gewonnen und führt die Liga souverän an.
Der TV Pflugfelden trifft auf den TSV Heimsheim. Pflugfelden will nach nur einem Saisonsieg endlich ein Zeichen im Abstiegskampf setzen, während Heimsheim als Aufsteiger eine starke Runde spielt und oben dranbleiben möchte.
Der AKV B.G. Ludwigsburg spielt gegen den TSV Münchingen. Für Münchingen bietet sich die Gelegenheit, den Abstand auf Spitzenreiter Germania zu verkürzen, während Ludwigsburg nach zuletzt wechselhaften Leistungen auf Stabilität hofft.