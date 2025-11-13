TV Pflugfelden tritt nicht an, FC Union Heilbronn ist nun Fünfter

Am Abend standen in den Bezirksligen in Württemberg ursprünglich zwei Nachholspiele an. Während in der Bezirksliga Enz/Murr der Ball gar nicht erst rollte, setzte sich in der Bezirksliga Franken der FC Union Heilbronn am Ende klar durch.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
---
Diese Informationen kamen dazu vom Fußballbezirk
"Spielabsage Bezirksliga
Mit Mail um 15:11 Uhr hat der TV Pflugfelden die für heute um 19:30 Uhr angesetzte Nachholpartie beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II wegen Spielermangels abgesagt.
Das Spiel liegt jetzt beim Sportgericht."
---
Einen am Ende deutlichen Sieg bejubelte der FC Union Heilbronn beim TSV Neuenstein. Auf die Führung der Hausherren nach 20 Minuten durch Benjamin Maas, folgte der schnelle Ausgleich des FC in der 28. Minute durch Nebojsa Simikic. Mit dem Pausenpfiff gelang Neuenstein allerdings die erneute Führung durch Mantas Baitis. Nach dem Seitenwechsel schossen Simikic (61., 78.), Lütfüllah Cümen (66.) und Luciano Gruosso (82.) einen klaren Auswärtssieg heraus.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________