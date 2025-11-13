 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
TV Pflugfelden tritt nicht an, FC Union Heilbronn ist nun Fünfter

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

Bezirksliga Enz-Murr
Bezirksliga Franken
08 Bissingen II
Pflugfelden
FC Heilbronn
TSV Neuenst.

Am Abend standen in den Bezirksligen in Württemberg ursprünglich zwei Nachholspiele an. Während in der Bezirksliga Enz/Murr der Ball gar nicht erst rollte, setzte sich in der Bezirksliga Franken der FC Union Heilbronn am Ende klar durch.

Bezirksliga Enz/Murr

Heute, 19:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
3
0
§ Urteil

Diese Informationen kamen dazu vom Fußballbezirk

"Spielabsage Bezirksliga

Mit Mail um 15:11 Uhr hat der TV Pflugfelden die für heute um 19:30 Uhr angesetzte Nachholpartie beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen II wegen Spielermangels abgesagt.

Das Spiel liegt jetzt beim Sportgericht."

Bezirksliga Franken

Heute, 19:30 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
2
5
Abpfiff

Einen am Ende deutlichen Sieg bejubelte der FC Union Heilbronn beim TSV Neuenstein. Auf die Führung der Hausherren nach 20 Minuten durch Benjamin Maas, folgte der schnelle Ausgleich des FC in der 28. Minute durch Nebojsa Simikic. Mit dem Pausenpfiff gelang Neuenstein allerdings die erneute Führung durch Mantas Baitis. Nach dem Seitenwechsel schossen Simikic (61., 78.), Lütfüllah Cümen (66.) und Luciano Gruosso (82.) einen klaren Auswärtssieg heraus.

