TV Pflugfelden: neuer Trainer, 19 Zugänge, 26 Abgänge und ein 0:20

– Foto: Joachim Koschler

Der erste Auftritt nach der Winterpause sollte für den TV Pflugfelden eigentlich ein Schritt nach vorn sein, ein Zeichen des Neuanfangs in schwerer Zeit. Stattdessen wurde das Spiel beim SV Salamander Kornwestheim zu einer der dunkelsten Stunden der Vereinsgeschichte. Die 0:20-Niederlage in der Bezirksliga Enz/Murr war nicht nur eine sportliche Demütigung, sondern ein schonungsloser Spiegel der aktuellen Lage.

Ein Neubeginn ohne Halt

Mit großen Veränderungen war Pflugfelden in die zweite Saisonhälfte gegangen. Sezer Kolkiran übernahm als neuer Trainer eine Mannschaft, die es in dieser Form zuvor nicht gegeben hatte. Es gab im Winter einen radikalen Umbruch, fast alles war auf Null gesetzt. Hoffnung, Mut und der Wille zur Wende waren da, doch schon die ersten Minuten in Kornwestheim zeigten, wie fragil dieses neue Gebilde war.

Ein früher Treffer und ein Spiel außer Kontrolle

Bereits in der vierten Minute traf Nico Schürmann zum 1:0 für Kornwestheim. Pflugfelden fand keinen Zugriff, keine Ordnung, keinen Rhythmus. Marco Schwalb erhöhte in der elften Minute auf 2:0 und legte in der 21. Minute das 3:0 nach. Tom Schneider traf in der 33. Minute zum 4:0, ehe Nico Schürmann mit seinem zweiten Treffer in der 37. Minute und einem verwandelten Foulelfmeter in der 41. Minute auf 6:0 stellte. Gian Luca Diego Altobelli erhöhte kurz vor der Pause per Foulelfmeter in der 44. Minute auf 7:0. Schon zu diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden, die Verzweiflung auf Seiten Pflugfeldens greifbar.

Eine zweite Halbzeit ohne Gnade

Auch nach dem Seitenwechsel fand Pflugfelden keinen Halt. Nico Schürmann traf in der 53. Minute zum 8:0, Danny Schima legte nur eine Minute später das 9:0 nach. Zdenek Polizoakis erhöhte in der 59. Minute, ehe Lionel Schmidt innerhalb weniger Minuten mit Treffern in der 60. und 63. Minute auf 12:0 stellte. Issa Mira traf in der 65. Minute, erneut Lionel Schmidt in der 67. Minute. Stefano Nicolazzo erzielte das 15:0 in der 71. Minute, Cedric Schröder das 16:0 in der 73. Minute. In der Schlussphase folgten weitere Tore von Stefano Nicolazzo in der 79. und 83. Minute sowie zwei späte Treffer von Lionel Schmidt in der 89. und 90. Minute. Am Ende stand ein 0:20, das viele Fragen offenließ.

Der Umbruch als schwere Hypothek

Die Dimension dieser Niederlage ist auch vor dem Hintergrund des personellen Umbruchs zu betrachten. Pflugfelden verpflichtete im Winter insgesamt 19 Zugänge. Es kamen Renats Bulajevs von der SG Schorndorf, Sezer Kolkiran, Emre Camurcu, Abdulmuhaimin Alhasan, Camara Mamady, Zaki Yazdeen Faidi, Lirim Avdylai, Harun Askin, Hadi Mohamadou, Maximilian Stanke Da Silva, Tajudeen Abiodun Olaonipakun, Gorr Ngum, Cham Mor und Prince Roy Ugwu vom TSV Ludwigsburg II, Alperen Kummru von der SG Stuttgart West II, Mazlum Yöntem vom FV Germania Degerloch II, Genesis Okoye vom MTV Stuttgart, Simon Neidlinger vom TV Möglingen sowie Maxim Witzke von der SpVgg 1887 Möhringen II.

Gleichzeitig verließen 26 Spieler den Verein. Dies waren Dennis Schmidt in Richtung Spvgg 1897 Cannstatt, Johannes Capan zu den Aramäern Bietigheim, Driton Zumer zum TV Aldingen II, Kenan Merdan und Davide Venniro zum TSV Asperg, Maximilian Krämer und Nico Kandler zum VfB Neckarrems 1913, Sebastian Pütz zum TV Aldingen, Arlind Abidinoski zu NK Croatia Bietigheim, Hattab Yildiz zum Türkischen SC Kornwestheim, Julian Dahlfeld zum FV Ingersheim, Fabian Lutz zum TV Neckarweihingen, Keremcan Altunbas zu Türk Gücü Möglingen, Drilon Hasanaj, Arda Aydin, Mert Aydin und Adrian Hoti zum AKV B.G. Ludwigsburg, Ruslans Purins zum SV Pattonville sowie Precious Onuoha zur Sportvg Feuerbach den Verein. Weitere Abgänge waren Ahmad Hamide, Alessandro Squillante, Emre Kacmaz, Ufuk Yilmaz, Henos Burgess, Niko Jagas und Tolgahan Kap. Eine Mannschaft musste sich praktisch neu erfinden – und zerbrach an der ersten Aufgabe.

Ein Verein im sportlichen Sinkflug

Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass dieser Tiefpunkt nicht aus dem Nichts kommt. Seit 2016 spielt Pflugfelden fast durchgehend in der Landesliga oder Bezirksliga, mit schwankenden Platzierungen. Nach dem Bezirksliga-Meistertitel 2022/23 folgte erneut der Abstieg. In der laufenden Saison steht der TVP mit nur drei Punkten aus 17 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz, das Torverhältnis von 15:91 wirkt nach diesem Spiel noch erdrückender.

Die Tabelle als schonungsloser Maßstab

Während andere Teams um Aufstieg oder gesichertes Mittelfeld kämpfen, ist Pflugfelden abgeschlagen. Der Rückstand ist groß, die Realität hart. Kornwestheim steht stabil im Mittelfeld, Pflugfelden kämpft ums sportliche Überleben – und um seine Identität.