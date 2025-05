TV Oyten gelingt Transfer-Coup

„Wir kriegen mit Felix einen gestandenen Spieler dazu, für den eine Führungsrolle innerhalb der Mannschaft vorgesehen ist“, betont Trainer Jan Fitschen in einem Instagram-Post des TVO. Der ehrgeizige Neuzugang soll mit seiner Erfahrung auf dem Platz für noch mehr Struktur im Spiel sorgen. „Felix ist jemand, der sehr viel coacht, die richtige Einstellung an den Tag legt, dabei extrem ehrgeizig ist und den Jungs etwas vorlebt. Dementsprechend passt er nicht nur menschlich und charakterlich sehr gut zu uns, sondern auch sportlich, wo er uns mit seinem Führungsanspruch ein neues Element gibt“, so Fitschen weiter.

Schröter hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Mit dem TV Eiche Horn schaffte er als Kapitän den Aufstieg aus der Bezirksliga bis in die Oberliga. In der abgelaufenen Saison kam er in der Bremen-Liga auf 17 Einsätze und erzielte ein Tor. Der Kontakt kam über TVO-Torwart Alexander Tedsen zustande, mit dem Schröter befreundet ist.

„Nach elf wunderbaren Jahren bei Eiche Horn ist bei mir der Wunsch nach einer persönlichen Veränderung gereift“, erklärt Schröter seinen Wechsel im selben Insta-Post des TVO. „Nach dem ersten Training in Oyten war mir klar, dass das familiäre Umfeld zu 100 Prozent zu meinen Werten passt und die Jungs genauso ehrgeizig sind wie ich selbst.“ Mit dem TVO will Schröter nun „oben angreifen, attraktiven Fußball spielen“ und „dem Team mit meiner Erfahrung helfen und als Spieler vorangehen.“