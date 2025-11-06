 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Sven Ebert

TV Oeffingen bittet SV Leonberg/Eltingen zum Verfolgerduell

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Der 13. Spieltag in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, verspricht Richtungsduelle mit Wirkung. Während der Primus gefordert ist, lauern die Verfolger auf Ausrutscher – und im Tabellenkeller wiegen kleine Fehler besonders schwer.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
14:00

TV Oeffingen trifft mit 22 Punkten als torgefälligstes Team der Top fünf auf SV Leonberg/Eltingen, das punktgleich unterwegs ist. Kontrolle im Zentrum und Standardschärfe könnten bei nahezu identischen Ausgangslagen den Ausschlag geben.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
14:30

SKV Rutesheim jagt mit 25 Punkten den Spitzenreiter und empfängt SV Kaisersbach aus der unteren Zone (12 Punkte). Setzen sich Struktur und Effizienz durch, braucht der Außenseiter Konterdisziplin, um im Spiel zu bleiben.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
14:30live

TSV Ilshofen sucht als Zwölfter (13 Punkte) gegen SSV Schwäbisch Hall (20 Punkte) die Trendwende. Defensive Ordnung und erste Zweikämpfe im Mittelfeld werden darüber entscheiden, ob die Gastgeber den Favoriten einbremsen.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
14:30

TSG Öhringen steht mit 22 Punkten stabil und bekommt es mit SGM Krumme Ebene am Neckar zu tun, das nach Punkten hinterherläuft (10). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Hausherren, der Gast setzt auf Umschalten.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
14:30

Sport-Union Neckarsulm liegt mit 18 Punkten im sicheren Mittelfeld und empfängt GSV Pleidelsheim, der als Schlusslicht (5) dringend punkten muss. Geduld gegen tiefe Staffelung dürfte das Spielbild prägen.

Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

TSV Heimerdingen 1910 braucht als Dreizehnter (12 Punkte) jeden Zähler und misst sich mit SpVgg Satteldorf (14). Wer die Fehlerquote niedrig hält und zweite Bälle resolut klärt, verschafft sich Luft.

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
15:00

FV Löchgau führt mit 26 Punkten das Feld an und bekommt mit SG Schorndorf (20) einen unangenehmen, umschaltstarken Gegner. Hält die beste Serie der Liga, spricht die Balance zwischen Abwehr und Präzision im letzten Drittel für den Tabellenführer.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
14:30

SG Weinstadt (16 Punkte) will gegen TSV Crailsheim (15) den Anschluss nach oben halten. Bei nahezu gleicher Ausgangslage könnten Standards und Umschaltmomente die knappen Unterschiede markieren.

