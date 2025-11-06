TV Oeffingen bittet SV Leonberg/Eltingen zum Verfolgerduell

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TV Oeffingen trifft mit 22 Punkten als torgefälligstes Team der Top fünf auf SV Leonberg/Eltingen, das punktgleich unterwegs ist. Kontrolle im Zentrum und Standardschärfe könnten bei nahezu identischen Ausgangslagen den Ausschlag geben.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim jagt mit 25 Punkten den Spitzenreiter und empfängt SV Kaisersbach aus der unteren Zone (12 Punkte). Setzen sich Struktur und Effizienz durch, braucht der Außenseiter Konterdisziplin, um im Spiel zu bleiben.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Ilshofen sucht als Zwölfter (13 Punkte) gegen SSV Schwäbisch Hall (20 Punkte) die Trendwende. Defensive Ordnung und erste Zweikämpfe im Mittelfeld werden darüber entscheiden, ob die Gastgeber den Favoriten einbremsen.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Öhringen steht mit 22 Punkten stabil und bekommt es mit SGM Krumme Ebene am Neckar zu tun, das nach Punkten hinterherläuft (10). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Hausherren, der Gast setzt auf Umschalten.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm liegt mit 18 Punkten im sicheren Mittelfeld und empfängt GSV Pleidelsheim, der als Schlusslicht (5) dringend punkten muss. Geduld gegen tiefe Staffelung dürfte das Spielbild prägen.
Sa., 08.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Heimerdingen 1910 braucht als Dreizehnter (12 Punkte) jeden Zähler und misst sich mit SpVgg Satteldorf (14). Wer die Fehlerquote niedrig hält und zweite Bälle resolut klärt, verschafft sich Luft.
Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau führt mit 26 Punkten das Feld an und bekommt mit SG Schorndorf (20) einen unangenehmen, umschaltstarken Gegner. Hält die beste Serie der Liga, spricht die Balance zwischen Abwehr und Präzision im letzten Drittel für den Tabellenführer.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt (16 Punkte) will gegen TSV Crailsheim (15) den Anschluss nach oben halten. Bei nahezu gleicher Ausgangslage könnten Standards und Umschaltmomente die knappen Unterschiede markieren.