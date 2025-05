TV Niederstetten - Großes Festwochenende zum 100-jährigen Jubiläum

Die Fussballabteilung des TV Niederstetten wird 100 Jahre und feiert dieses Jubiläum mit einem großen Festwochenende von Fr. 27. Juni - So. 29. Juni im Burgwiesenstadion, freut euch u.a. auf eine Open-Air-Party, einem Sommer-Herbstfest, VfB-Legendenspiel und einem Heimfahrschuttle ins Taubertal:



➡️ Elfmeterturnier und Open-Air-Party mit DJ Andy Randy

Am Freitag, 27. Juni. starten wir das Festwochenende mit einem spannenden Elfmeterturnier. Danach erwartet uns mit der „Super-Power-Disco“, eine Hommage an die legendäre Niederstettener Disco-Reihe, die vor über 30 Jahren von unserem damaligen Vorstand ins Leben gerufen wurde und weit über die Region hinaus bekannt war. DJ Andy Randy, der bereits in namhaften Locations wie dem Prater Dome in Wien, Moon13 in Frankfurt, Penthouse in Stuttgart und am Sonnenstrand in Bulgarien aufgelegt hat, wird dafür sorgen, dass für jedes Tanzbein – egal ob jung oder alt – etwas dabei ist! Anmeldungen zum Elfmeterturnier per Mail tvn-fussball@outlook.de - alle weiteren Infos findet ihr unter www.tvn-fussball.de/jubiläum-2025/elfmeterturnier

➡️ Länderspiel, VfB Stuttgart Legenden und Sommer-Herbstfest

Am Samstag, 28. Juni treten wir in einem Länderspiel gegen unsere Freunde vom FC Niederstetten aus Uzwil in der Schweiz an. Danach haben unsere Oldies die Gelegenheit, sich gegen die VfB Stuttgart Traditionself zu messen, bevor am Abend die Original Taubertaler Musikanten für festliche Herbstfeststimmung sorgen. ➡️ Jubiläums-Maultaschen, Blasmusik und Einlagespiele

Der Sonntag, 29. Juni startet um 09:30 Uhr mit einem Gottesdienst auf unserem Festgelände, danach gehört der Tag ganz unseren jungen Talenten, die in Freundschaftsspielen ihr Können präsentieren dürfen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Freut Euch u.a. auf köstliche, selbstgemachte Jubiläumsmaultaschen mit Kartoffelsalat sowie auf Kaffee und Kuchen und musikalischer Untermalung der Vorbachtalermusikanten.️