TV Neuenkirchen stellt neuen Co-Trainer vor

Der TV Neuenkirchen vermeldet eine bedeutende Verstärkung im Trainerteam seiner ersten Herrenmannschaft: Mit Timo Lües übernimmt ein langjähriger ehemaliger Spieler ab sofort die Rolle des Co-Trainers an der Seite von Chefcoach Mustafa Cali.

Lües ist in Neuenkirchen kein Unbekannter. 13 Jahre lang trug er das Trikot der ersten Herrenmannschaft und prägte in dieser Zeit das sportliche Geschehen des Vereins mit. Nach einer zweijährigen Pause vom aktiven Spielbetrieb kehrt er nun in neuer Funktion zurück – als Teil des Trainerstabs.

„Ich freue mich riesig, wieder ein Teil der Ersten Herren zu sein – diesmal in neuer Rolle“, so Lües. „Mein Dank gilt Mustafa, der mir das Vertrauen schenkt und mir diese Chance als Co-Trainer ermöglicht. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team etwas zu bewegen.“ Neben seiner neuen Funktion bleibt Lües weiterhin aktives Mitglied im Vereinsvorstand.