Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TV Neuenkirchen startet in die Pflichtspielsaison 2026
Auswärtsspiel bei starken Sportfreunden Oesede markiert ersten Härtetest
Für die 1. Herren des TV Neuenkirchen beginnt am Freitag, 20. Februar 2026, die Pflichtspielsaison mit einem anspruchsvollen Auswärtsspiel. Am Kruseweg in Georgsmarienhütte trifft das Team auf die formstarken Sportfreunde Oesede, die derzeit einen respektablen sechsten Tabellenplatz belegen.
Die Wintervorbereitung verlief für den TVN alles andere als optimal. Witterungsbedingte Einschränkungen prägten die vergangenen Wochen und erschwerten einen geregelten Trainingsbetrieb. Dennoch sieht sich die Mannschaft gut gerüstet, um zum Pflichtspielauftakt ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.
Starker Gegner mit Erfahrung
Die Sportfreunde Oesede verfügen über einen Kader mit hoher individueller Qualität. Insbesondere Torjäger Bussmann und mehrere Akteure mit höherklassiger Erfahrung verleihen dem Team Durchschlagskraft und Stabilität. Die Begegnung gilt daher als echter Gradmesser für die Ambitionen des TVN.
Trotz der Herausforderung reist die Mannschaft mit klarer Zielsetzung an. Das Team um Sören Klesser will mannschaftliche Geschlossenheit und Einsatzbereitschaft in den Mittelpunkt stellen, um die nächsten Punkte einzufahren. Der gemeinsame Wille, dem Saisonziel alles unterzuordnen, soll dabei den Unterschied machen.
Unterstützung von den Rängen gefragt
Der Verein hofft auf zahlreiche Unterstützung vor Ort. Anstoß ist um 19:30 Uhr am Kruseweg 32 in 49124 Georgsmarienhütte. Bei winterlichen Temperaturen gilt: warm anziehen und die Mannschaft lautstark begleiten.