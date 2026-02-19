TV Neuenkirchen startet in die Pflichtspielsaison 2026

Die Wintervorbereitung verlief für den TVN alles andere als optimal. Witterungsbedingte Einschränkungen prägten die vergangenen Wochen und erschwerten einen geregelten Trainingsbetrieb. Dennoch sieht sich die Mannschaft gut gerüstet, um zum Pflichtspielauftakt ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.

Starker Gegner mit Erfahrung

Die Sportfreunde Oesede verfügen über einen Kader mit hoher individueller Qualität. Insbesondere Torjäger Bussmann und mehrere Akteure mit höherklassiger Erfahrung verleihen dem Team Durchschlagskraft und Stabilität. Die Begegnung gilt daher als echter Gradmesser für die Ambitionen des TVN.