TV Neuenkirchen sichert sich talentierten Neuzugang Mit Noah Wilhelm verpflichtet der Bezirksligist einen entwicklungsfähigen Spieler, der trotz mehrerer Angebote bewusst den Weg zum TVN gewählt hat. von red · Heute, 15:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TV Neuenkirchen kann einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Noah Wilhelm schließt sich dem Bezirksligisten an und soll mit seiner Technik, Spielintelligenz und Entwicklungsperspektive neue Impulse setzen.

Mit Noah Wilhelm gewinnt der TV Neuenkirchen einen jungen Spieler, der bereits in seinen ersten Trainingseinheiten einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Der Neuzugang überzeugt vor allem durch sein Spielverständnis, seine technische Qualität und seine Fähigkeit, Mitspieler in Szene zu setzen. Trainer Musti sieht in Wilhelm einen Akteur mit großem Potenzial: Der junge Spieler verfüge über eine starke Technik und ein gutes Auge für seine Nebenleute. Zudem seien die Gespräche im Vorfeld von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt gewesen.

Entscheidung trotz zahlreicher Anfragen Bemerkenswert ist vor allem, dass sich Wilhelm trotz mehrerer Anfragen anderer Bezirksligisten für den TV Neuenkirchen entschieden hat. Ausschlaggebend seien neben der sportlichen Perspektive insbesondere die Gespräche mit dem Trainerteam sowie das Umfeld des Vereins gewesen. Auch positive Rückmeldungen aus dem Spielerkreis hätten seine Entscheidung beeinflusst. Damit setzt der TVN seine Kaderplanung mit einem Spieler fort, der nicht nur sportliche Qualität mitbringt, sondern sich bewusst für den eingeschlagenen Weg des Vereins entschieden hat.