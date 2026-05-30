TV Neuenkirchen ist zurück in der Kreisliga Aufstieg bereits vor dem letzten Spieltag perfekt – Mannschaft feiert erfolgreiche Saison von Michael Eggert · Heute, 13:18 Uhr · 0 Leser

Aufstiegsfeier beim TV Neuenkirchen – Foto: Timo Radke

Der TV Neuenkirchen hat die Rückkehr in die Fußball-Kreisliga geschafft. Nachdem die Mannschaft am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen den bis dahin verlustpunktfreien FC Sandzak einen wichtigen Schritt gemacht hatte, stand der Aufstieg bereits vor dem vorletzten Spieltag unmittelbar bevor.

Für die vorzeitige Sicherung des Aufstiegs wären noch zwei Punkte erforderlich gewesen. Dazu kam es jedoch nicht mehr auf dem Platz: Da die Sportfreunde Oesede nicht antreten konnten, wurde die Begegnung zugunsten des TV Neuenkirchen gewertet. Die drei kampflos zugesprochenen Punkte machten den Aufstieg endgültig perfekt. Die Freude über die Rückkehr in die Kreisliga war bei Mannschaft, Vereinsverantwortlichen und Anhängern entsprechend groß. Zuletzt spielte der TV Neuenkirchen im Jahr 2020 in der Kreisliga. Nach mehreren Jahren in den unteren Spielklassen gelang nun die Rückkehr.

Großen Anteil am Erfolg hat Torjäger Tom Bertelsmann. Der 24-Jährige, der in der Vergangenheit für den VfL aktiv war, erzielte bislang 44 Tore in 25 Saisonspielen und zählt damit zu den wichtigsten Leistungsträgern der Mannschaft. Trainiert wird das Team seit Saisonbeginn von Maximilian Tönsing. Der 27-Jährige wechselte aus der Jugendabteilung des SC Melle 03 nach Neuenkirchen und formte eine schlagkräftige Mannschaft. Unterstützt wird er von Co-Trainer Sebastian Welkener, 28, der ebenfalls mehrere Jahre im Jugendbereich des SC Melle 03 tätig war.