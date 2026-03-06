TV Neuenkirchen erwartet TSG Dissen zum ersten Heimspiel des Jahres

Der TV Neuenkirchen bestreitet am Freitag, 06.03.2026, sein erstes Heimspiel des Jahres in der 1. Kreisklasse Osnabrück Süd. Gegner auf dem Hainteich ist die TSG Dissen. Anstoß ist nach dem erfolgreichen Pflichtspielstart in Oesede mit entsprechendem Rückenwind.
Zum Auftakt nach der Winterpause setzte sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Tönsing bei den Sportfreunden Oesede deutlich mit 6:1 durch. Nun soll auch vor heimischer Kulisse der nächste Sieg folgen.
Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht klar für die Gastgeber. Seit 2022 traf der TV Neuenkirchen in zehn Pflichtspielen auf die TSG Dissen. Acht Begegnungen gewann Neuenkirchen, einmal endete das Duell unentschieden, einmal setzte sich Dissen durch.
Besonders eindrucksvoll verlief das bislang letzte Aufeinandertreffen im Spätsommer. Damals gewann Neuenkirchen mit 11:2. Tom Bertelsmann erzielte dabei allein acht Treffer.
In der aktuellen Tabelle steht der TV Neuenkirchen nach sechzehn Spielen mit 45 Punkten auf Rang drei. Die TSG Dissen belegt mit 19 Punkten aus achtzehn Partien den zehnten Platz. Tabellenführer ist der FC Sandzak mit 51 Punkten vor dem SV 28 Wissingen mit 48 Zählern.