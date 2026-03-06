TV Neuenkirchen erwartet TSG Dissen zum ersten Heimspiel des Jahres

– Foto: Malte Wöhrmann

Der TV Neuenkirchen bestreitet am Freitag, 06.03.2026, sein erstes Heimspiel des Jahres in der 1. Kreisklasse Osnabrück Süd. Gegner auf dem Hainteich ist die TSG Dissen. Anstoß ist nach dem erfolgreichen Pflichtspielstart in Oesede mit entsprechendem Rückenwind.

Zum Auftakt nach der Winterpause setzte sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Tönsing bei den Sportfreunden Oesede deutlich mit 6:1 durch. Nun soll auch vor heimischer Kulisse der nächste Sieg folgen.

Deutliches 11:2 im letzten direkten Duell

Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht klar für die Gastgeber. Seit 2022 traf der TV Neuenkirchen in zehn Pflichtspielen auf die TSG Dissen. Acht Begegnungen gewann Neuenkirchen, einmal endete das Duell unentschieden, einmal setzte sich Dissen durch.