TV Neuenkirchen empfängt Germania Helstorf

– Foto: Volkhard Patten

Am Samstag um 16:00 Uhr trifft der TV Neuenkirchen in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 auf den SV Germania Helstorf 1923. Neuenkirchen liegt mit 33 Punkten auf Rang fünf und möchte nach der 1:3-Niederlage beim Tabellenführer VfR Evesen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze wahren.

Helstorf hat mit 22 Punkten und einem komfortablen Polster zu den Abstiegsplätzen eine stabile Mittelfeldposition. Die Niederlage gegen den RSV Rehburg im Nachholspiel des 16. Spieltags machte deutlich, dass gegen direkte Konkurrenten noch Luft nach oben besteht, ohne dass akute Abstiegsgefahr besteht.