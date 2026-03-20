 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TV Neuenkirchen empfängt Germania Helstorf

Heimteam will Anschluss an die oberen Plätze halten, Aufsteiger Helstorf die Mittelfeldposition festigen

von red · Heute, 16:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: Volkhard Patten

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BZL Hannover St. 1
Germ. Helsto
TV Neuenkirchen

Am Samstag um 16:00 Uhr trifft der TV Neuenkirchen in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 auf den SV Germania Helstorf 1923. Neuenkirchen liegt mit 33 Punkten auf Rang fünf und möchte nach der 1:3-Niederlage beim Tabellenführer VfR Evesen den Anschluss an die oberen Tabellenplätze wahren.

Helstorf hat mit 22 Punkten und einem komfortablen Polster zu den Abstiegsplätzen eine stabile Mittelfeldposition. Die Niederlage gegen den RSV Rehburg im Nachholspiel des 16. Spieltags machte deutlich, dass gegen direkte Konkurrenten noch Luft nach oben besteht, ohne dass akute Abstiegsgefahr besteht.

Morgen, 16:00 Uhr
TV Neuenkirchen
TV NeuenkirchenTV Neuenkirchen
SV Germania Helstorf 1923
SV Germania Helstorf 1923Germ. Helsto
16:00

Die Partie bietet beiden Teams die Gelegenheit, die eigene Saisonbilanz zu stabilisieren: Neuenkirchen will den Blick nach oben halten, Helstorf den Mittelfeldplatz festigen.