TV Nellingen dreht auf - 8:1, Türkspor Heidenheim mit 10:2-Torfestival

SG Bettringen II – TSV Böbingen 2:2

In einem umkämpften Duell teilten sich beide Teams die Punkte. Niklas Knödler brachte Böbingen in der 12. Minute in Führung, ehe Ralph Molner in der 33. Minute ausglich. Manuel Ecker traf in der 54. Minute zur erneuten Führung für die Gäste, doch erneut war es Ralph Molner, der in der 85. Minute zum 2:2-Endstand traf.

SV Pfahlbronn – TSV Heubach 2:3

Bilal Semmo brachte Heubach mit seinen Treffern in der 34. und 59. Minute zweimal in Führung. Zwar konnte Fabio Sciurba zwischenzeitlich (40.) ausgleichen, doch Toni Riggio erhöhte in der 70. Minute auf 3:1. Oskar Köngeter brachte Pfahlbronn mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 72. Minute noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TV Straßdorf 2:2

Die Hausherren legten zweimal vor – Steffen Sacher traf in der 20. Minute, Marcel Weinhardt in der 38. Minute. Dazwischen glich Niklas Ripberger in der 31. Minute aus. In der Nachspielzeit entschied ein Strafstoß über den Punktgewinn für Straßdorf: Hannes Hauser verwandelte in der 90.+3 Minute zum späten 2:2.

TSV Großdeinbach – SV Hussenhofen 1:0

Ein Treffer entschied das Spiel: Steffen Djurcic erzielte in der 44. Minute das Tor des Tages für Großdeinbach, das damit alle drei Punkte behielt.

TSB Schwäbisch Gmünd – SGM Lautern-Essingen 2:1

Sefoulaye Kouboni (42.) und Samuel Klaus (82.) schossen den TSB scheinbar komfortabel in Führung, doch in der Nachspielzeit verkürzte Leon Seidler (90.+2) für die Gäste. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.

TSV Bartholomä – 1. FC Stern Mögglingen 1:6

Mögglingen zeigte sich torhungrig: Ibrahim Cakmak (14., 35.), Christoph Forstenhäusler (31.), Dennis Buchhauser (46., 60.) und Justin Fuchs (76.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Marc Wagner gelang in der 33. Minute nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Bartholomä.

TV Herlikofen – TV Heuchlingen 2:3

Ein dramatisches Ende erlebten die Zuschauer in Herlikofen. Nico Waidmann brachte die Gäste früh (3.) in Führung, ehe Marc Bauer (21.) ausglich. Michael Österle traf in der 42. Minute zur erneuten Führung für Heuchlingen. Marlon Großmann glich in der 90. Minute aus – doch Michael Österle schlug in der 90.+6 Minute noch einmal eiskalt zu und sicherte Heuchlingen den späten Sieg.

SG Hohenstadt / Untergröningen – FC Schechingen 2:2

Zweimal ging die SG in Führung – Jannik Bürgel traf in der 16. Minute per Foulelfmeter, Moritz Müller legte in der 50. Minute zum 2:1 nach. Daniel Uber (47.) und Fabian Heinrich (86. Foulelfmeter) sorgten für die beiden Ausgleichstore der Gäste.