TV Nabburg und SV Haselbach bleiben ungeschlagen

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II sicherte sich am vierten Spieltag vor 70 Zuschauern bei der DJK Dürnsricht-Wolfring die Maximalausbeute. Gabriel Süß brachte die Gäste in der 42. Minute in Führung, den Dreier besiegelte Daniel Schubert dann in der 90. Minute. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Franz Bucher

Vor 100 Schaulustigen sicherte sich der 1. FC Schmidgaden am vergangenen Samstag die Punkte gegen den angereisten FC OVI-Teunz. In der zehnten Minute netzte Michali Gatsas für die Gastgeber ein und Leon Pennerstorfer landete in der 22. Minute das 2:0. Kurz vor Schluss sah Christian Uschold von den Gästen noch die Zehn-Minuten-Auszeit. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Johann Weingärtner, Chaitanya Joshi

Mit einem knappen Sieg holte sich der TV Nabburg am vierten Spieltag die Punkte beim TSV 1954 Stulln. 120 Zuschauer durften bereits in der vierten Minute den ersten Treffer durch Samuel Hausmann für die Gäste miterleben. Tarkan Özdemir (8.) und Nico Sporer (23.) bauten die Führung weiter aus, dann konnten auch die Hausherren die Kugel versenken, Fabian Schieber (28.), doch die Gäste erhöhten erneut durch Patrick Bauer in der 37. Minute. Die kurze Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzte Wilhelm Frank (45.+1.) um erneut zu verkürzen. Ein Elfmeter in der 66. Minute brachte das 3:4 für den TSV mit sich, doch mehr war nicht drin. Schiedsrichter: Sebastian Schindler, Tobias Buchfink, Fabian Fischer

Einen klaren Heimdreier lieferte der TSV Detag Wernberg vor 200 Zuschauern gegen die SG Silbersee ab. Die frühe Führung für die Gäste brachte Hannes Wallner in der siebten Minute, in der 28. Minute hieß es für die Hausherren für zehn Minuten in Unterzahl zu spielen, Simon Wurdack sah die Auszeit, doch nutzte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte seine Chance (45.+2.) und erzielte den Ausgleich. Florian Weiß brachte die Hausherren in der 59. Minute in Front, Simon Graßmann legte in der 69. Minute nach, dann kamen auch die Gäste durch Bastian Nagler (74.) zu einer weiteren Chancenverwertung. Ein Elfmeter in der 76. Minute, gekonnt versenkt von Lucas Maunz und ein weiterer Treffer von Florian Weiß in der 80. Minute brachte das 5:2 für den TSV mit sich. Lucas Maunz sah in der 86. Minute noch die Zehn-Minuten-Strafe und Simon Wurdack wurde in der 89. Minute mit der Ampelkarte zum duschen geschickt. Schiedsrichter: Marco Gruber, Niklas Linhart, Heinrich Kurzendorfer

Der SV Haselbach war am vergangenen Sonntag zu Gast beim TSV Nittenau und setzte sich vor 100 Zuschauern durch. Mit einem Elfmeter, ausgeführt von Marcel Hochmuth, gingen die Gastgeber in Front, doch nur einige Minuten später landete Jürgen Grabinger (19.) den Ausgleichstreffer. In der 86. Minute durften die Hausherren durch die Zeitstrafe für Marcel Hochmuth in Unterzahl ran. Andreas Merl erzielte in der 88. Minute dann den Siegestreffer für den SV Haselbach. Schiedsrichter: Hans Mayer, Markus Weiß, Oliver Weiß

Der TSV Dieterskirchen und der SC Katzdorf begegneten sich am vierten Spieltag in Dieterskirchen vor 80 Zuschauern. Erst in der 60. Minute gingen die Hausherren durch Florian Weingärtner in Führung, doch Markus Feigt landete in der 68. Minute den Ausgleich und nutztet die Nachspielzeit (90.+2) um die Punkte für den SC Katzdorf einzustecken. Schiedsrichter: Max Piendl, Konrad Heuberger, Cedric Dirschl