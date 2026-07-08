TV Mascherode verstärkt sich auf der Torhüter-Position

– Foto: Jens Grothe

Der TV Mascherode hat mit Gellért Németh seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 19-jährige Torhüter kommt aus der Jugend des JFV Braunschweig und verstärkt künftig das Torwartteam.

Für den Schlussmann ist der Verein allerdings kein Neuland. Bereits seit dem Sommer trainiert Németh regelmäßig mit der Mannschaft und konnte zudem erste Pflichtspielerfahrungen sammeln.

Zu seinen persönlichen Stärken zählt der Keeper seinen Ehrgeiz, seine Zuverlässigkeit im Tor sowie seine Reaktionsfähigkeit. Für seinen Wechsel zum TV Mascherode gab es für den 19-Jährigen mehrere Gründe: „Wegen der tollen Atmosphäre sowie tollen Mitspielern, Trainer und anderen. Außerdem ist der TV Mascherode mein Kindheitsverein!“