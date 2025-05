– Foto: Instagram TV Mascherode

TV Mascherode präsentiert neuen Trainer Nachfolger für Julian Runzer ist gefunden Verlinkte Inhalte KL Braunschweig Mascherode Julian Runzer Thomas Heinzel

In der Kreisliga Braunschweig entwickelte sich in den vergangenen Wochen und Monaten ein Zweikampf um den Aufstieg, doch der TV Mascherode ist stets in der Lauerstellung und spielt noch gegen beide Top-Teams. Das Aufstiegsrennen ist also noch nicht durch für den TVM..

In der laufenden Saison ist Julian Runzer an der Seitenlinie, doch zum Ende der Saison wird der langjährige Coach den Kreisligisten verlassen und zu den Freien Turnern in die Landesliga wechseln. Es bedarf also einen neuen Coach ab der kommenden Saison. Dieser ist nun gefunden. Der Nachfolger wird Thomas Heinzel sein. Heinzel ist kein Unbekannter in Mascherode und war bis 2015, bis er die Schuhe an den Nägel hängte, für drei Jahre spielender Co-Trainer. In dieser Zeit stieg er auch mit den Grün-Weißen in die Bezirksliga auf. Über Arminia Vechelde und Üfingen ging Heinzel zu Germania Lamme in die Landesliga, wo man aber direkt abstieg in die Bezirksliga und dort auch bis heute spielt.

In der laufenden Saison steht Lamme auf dem vierten Platz, wird aber mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben. Ab Sommer trennen sich die Wege in Lamme und Heinzel übernimmt das Amt in Mascherode. „Die Aufgabe in Mascherode ist sehr reizvoll. Die Mannschaft besteht aus vielen jungen, dynamischen Spielern, die von einigen älteren angeführt werden. Da ich bereits als Spieler drei sehr schöne Jahre in Mascherode hatte, schließt sich für mich nun ein Kreis.“ so Heinzel via Instagram des TVM. Auch Teamkoordinator Fabian Habekost freut sich über den neuen Trainer. „Ich bzw. der Verein freuen uns sehr, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, Thomas als Trainer für uns zu gewinnen.

Er war unsere absolute Wunschlösung!

Ein großer Vorteil ist zudem, dass er den Verein bereits aus seiner aktiven Spielerzeit kennt. Thomas hat von Beginn an signalisiert, dass er richtig Bock auf den TVM und die gemeinsame Arbeit hat. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit ihm eine erfolgreiche sportliche Zukunft gestalten werden.“