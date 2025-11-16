TV Loxstedt zukünftig ohne Mario Grabbert

Beim TV Loxstedt stehen Veränderungen auf dem Trainerposten an:
Trainer Mario Grabbert verlässt zum Jahreswechsel den TV Loxstedt – und öffnet damit die Tür für frische Impulse. „Ich verlasse kein sinkendes Schiff“, betont Grabbert, „sondern mache den Weg frei für neue Energie und Impulse, damit der Verein den gewünschten Weg weiter verfolgen kann.“
Hinter ihm liegt eine intensive, erfolgreiche Zeit, in der er das Team zusammen mit Florian Poppe weiterentwickelte. Besonders stolz ist der B-Lizenzinhaber auf das starke Trainer-Duo, da aus fachlicher Kompetenz und fast täglichem Austausch eine echte Freundschaft entstanden ist.
Doch seine eigenen Ambitionen und der zuletzt zu kleine Kader ließen für ihn persönlich keine Perspektive mehr zu. Schon im Sommer hatte Grabbert attraktive Angebote ausgeschlagen, um in Loxstedt weiterzumachen – nun richtet der 43-Jährige den Blick nach vorn und hofft auf den Klassenerhalt der Mannschaft. Parallel zu seinem Engagement in Loxstedt ist er auch für die 1. Herren des BSC Grünhöfe in der Kreisliga Bremerhaven verantwortlich und führt dort die Tabelle als Spitzenreiter an.
Poppe und Grabbert schafften im Vorjahr zusammen den Sprung zurück in die Kreisliga, haben dort jedoch mit personellen Engpässen zu kämpfen. Nach 14 Spielen und dem 0:4 am Sonntag gegen den TSV Lamstedt, stehen nur zwei Punkte auf dem Konto und der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt acht Punkte. Hoffnung macht der eigene Nachwuchs vom JFV Unterweser, der die personellen Engpässe in Zukunft lindern soll.
Mit Grabbert wird auch Leistungsträger Alessio Grabbert (20) den Verein verlassen, um ebenfalls den nächsten Schritt im ambitionierten Fußball zu gehen. Wohin der Weg führt, ist allerdings noch offen – doch beide starten "voller Motivation in neue Herausforderungen".
Alessio Grabbert kam in dieser Saison nur zweimal zum Einsatz, absolvierte im Aufstiegsjahr jedoch 18 Spiele und erzielte neun Treffer.