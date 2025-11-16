TV Loxstedt zukünftig ohne Mario Grabbert

Mario Grabbert sucht eine neue Herausforderung – Foto: Harneit

Beim TV Loxstedt stehen Veränderungen auf dem Trainerposten an:

Trainer Mario Grabbert verlässt zum Jahreswechsel den TV Loxstedt – und öffnet damit die Tür für frische Impulse. „Ich verlasse kein sinkendes Schiff“, betont Grabbert, „sondern mache den Weg frei für neue Energie und Impulse, damit der Verein den gewünschten Weg weiter verfolgen kann.“ Hinter ihm liegt eine intensive, erfolgreiche Zeit, in der er das Team zusammen mit Florian Poppe weiterentwickelte. Besonders stolz ist der B-Lizenzinhaber auf das starke Trainer-Duo, da aus fachlicher Kompetenz und fast täglichem Austausch eine echte Freundschaft entstanden ist.

Doch seine eigenen Ambitionen und der zuletzt zu kleine Kader ließen für ihn persönlich keine Perspektive mehr zu. Schon im Sommer hatte Grabbert attraktive Angebote ausgeschlagen, um in Loxstedt weiterzumachen – nun richtet der 43-Jährige den Blick nach vorn und hofft auf den Klassenerhalt der Mannschaft. Parallel zu seinem Engagement in Loxstedt ist er auch für die 1. Herren des BSC Grünhöfe in der Kreisliga Bremerhaven verantwortlich und führt dort die Tabelle als Spitzenreiter an.

